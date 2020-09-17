كارتيرون يصل الدوحة لقيادة التعاون السعودى بعد فسخ عقده مع الزمالك

وصل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى السابق للزمالك والحالى للتعاون السعودى، الدوحة، لبدء مهام عمله فى قيادة الفريق السعودى خلال الفترة المقبلة، وأعلن نادى التعاون السعودي، أمس الأربعاء، اتفاقه مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى السابق لنادى الزمالك، لتولى مسئولية تدريب لمدة موسمين مقبلين، وأكد الحساب الرسمي لنادى التعاون، عبر موقع "تويتر" توقيع إدارة النادى عقداً مبدئياً مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، لقيادة الفريق، لمدة موسمين، حيث سيتم التوقيع العقد النهائي، بين الطرفين في قطر عند وصول المدرب.
ودفع المدرب الفرنسي، الثلاثاء، الشرط الجزائى لإدارة الزمالك وقرر الرحيل عن الفارس الأبيض، لقيادة فريق التعاون السعودى ويلعب فريق التعاون السعودى حاليا فى قطر مواجهاته المتبقة ببطولة دورى أبطال آسيا.
ودخل الثنائى البرتغالي فيريرا وجيمي باتشيكو دائرة ترشيحات تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك خلال الفترة الحالية لخلافته الفرنسي كارتيرون وقام بعض الوكلاء بترشيح مجموعة أخرى من المدربين، وتدرس لجنة اختيار المدرب في الزمالك بعض السير الذاتية لمدربني أجانب لخلافة كارتيرون، على أن يكون الاختيار الرسمي خلال أيام.
واتهم مرتضى منصور رئيس نادي التعاون السعودي محمد القاسم بالقيام بعملية قرصنة بعد تعاقده مع باتريس كارتيرون، متهما إياه بمحاولة تخريب نادي الزمالك، وخاطب مرتضى المسئولين السعوديين: "هل هذا يرضيكم، نادي الزمالك ليس مركز شباب".
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