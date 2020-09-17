روسيا تخصص 9.4 تريليون روبل لوزارة الدفاع خلال السنوات الـ3 المقبلة

تخطط روسيا لإنفاق ما يصل 9.4 تريليون روبل على وزارة الدفاع الروسية فى السنوات الثلاثة القادمة، كما تبين ذلك فى مشروع الميزانية الروسية، الذى أقرته الحكومة، حيث إنه وفقا لمشروع الميزانية فسيتم فى 2021 تخصيص 3.1 تريليون روبل للمسائل المتعلقة بالدفاع، ونحو 3.2 تريليون روبل فى العام 2022، وحوالى 3.1 تريليون روبل فى العام 2023.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، سيتم تخصيص أكثر من 3.3 تريليون روبل من الميزانية الروسية في الأعوام 2021 - 2023 للرعاية الصحية، كما سيتم العام المقبل تخصيص نحو 1.1 تريليون روبل - 1% من حجم الناتج المحلي الإجمالي- للرعاية الصحية، وقرابة 1.123 تريليون روبل (0.9% من حجم الناتج المحلي الإجمالي) في العام 2022، وحوالي 1.1 تريليون روبل - 0.8% من حجم الناتج المحلي الإجمالي - في العام 2023.

وتخطط روسيا في الأعوام 2021 - 2023 لتخصيص قرابة 577 مليار روبل لتنفيذ البرامج المتعلقة "بأنشطة الفضاء" وسيتم تخصيص 200.17 مليار روبل في العام القادم، و188.68 مليار روبل في العام 2022، و188.18 مليار روبل في العام 2023 كما سيتم في عام 2021، توجيه أكثر من 122 مليار روبل من الميزانية الاتحادية نحو المدفوعات الاجتماعية للمواطنين العاطلين عن العمل.

