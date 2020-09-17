تشيلسي على أعتاب الإعلان الرسمى عن سابع صفقاته الصيفية

اقترب تشيلسي الإنجليزي، من الإعلان الرسمى عن سابع صفقاته، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بعد توصله لإتفاق نهائي مع رين الفرنسي، على ضم حارس مرماه إدوارد ميندى، لتدعيم مركز حراسة المرمى فى فريق البلوز، وتحدث وكيل أعمال ادوارد ميندى، لشبكة "سكاى سبورتس" الإنجليزية، قائلا: "الصفقة من المحتمل أن تتم اليوم، إن سار كل شيء على ما يرام، بعد ذلك، اللاعب سيأتى لينهى فحوصاته الطبية ويوقع مع تشيلسى"، وكانت تقارير قد أشارت إلى أن نادى رين كان قد طلب فى البداية 40 مليون يورو، بالإضافة إلى الحصول على خدمات المهاجم أوليفييه جيرو من أجل التخلى عن ادوارد ميندى، والصفقة تمت بـ 28مليون يورو شاملة الاضافات.

ويرغب النادى اللندنى للتعاقد مع حارس جديد، بعد المستوى الضعيف الذى ظهر به الإسبانى كيبا أريزابالاجا، خلال الموسم الماضى، والذى تسبب فى إهدار عديد النقاط للفريق فى البريميرليج.



الحارس ادوارد ميندى

وحسم نادى تشيلسى 6 صفقات مهمة لتدعيم البلوز فى الموسم المقبل، وهى حكيم زياش (أياكس) وتيمو فيرنر (لايبزيج) وكاى هافيرتز (باير ليفركوزن) وتياجو سيلفا (باريس سان جيرمان) وبن تشيلويل (ليستر سيتي)، بالإضافة إلى المدافع مالانج سار الى تمت إعارته هذا الموسم.

وكان تشيلسي، قد افتتح الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي، بالفوز خارج أرضه على مضيفه فريق برايتون، بنتيجة 3 – 1، الاثنين الماضى.



