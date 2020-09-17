السيسى يؤكد لرئيس الكونجرس اليهودى العالمى استراتيجية العلاقات المصرية الأمريكية.. وأهمية دفع العمل الدولى لاستئناف المفاوضات بي...

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على استراتيجية العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، وكذا أهمية تعزيز أطر التعاون الثنائى المتبادل لتطوير هذه العلاقات فى جميع المجالات، فى ظل ما تشهده المنطقة من تحديات تفرض المزيد من التنسيق والتشاور المنتظم بين البلدين الصديقين، خاصةً فيما يتعلق بدفع جهود التوصل لحلول سياسية للأزمات التى تموج بها المنطقة، إلى جانب مواجهة خطر الإرهاب والفكر المتطرف.



الرئيس السيسى و رئيس الكونجرس اليهودى

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الخميس، رونالد لاودر رئيس الكونجرس اليهودى العالمى، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وقال السفير المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول آخر تطورات عملية السلام فى الشرق الأوسط، وكذلك بعض جوانب العلاقات المصرية الأمريكية.

من جانبه؛ أشاد "لاودر" بتميز العلاقات التى تجمع مصر والولايات المتحدة على مختلف الأصعدة، مثمنًا فى هذا الإطار دور مصر فى إرساء السلام والاستقرار فى الشرق الأوسط بقيادة الرئيس، والتصدى للإرهاب والفكر المتطرف، وكذلك الجهود المقدرة للرئيس فى تعزيز قيم التسامح والسلام والتعايش المشترك.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء تطرق إلى آخر تطورات عملية السلام فى الشرق الأوسط، حيث أكد الرئيس أهمية دفع العمل الدولى فى الوقت الراهن نحو استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى بهدف التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفق ثوابت المرجعيات الدولية، وهو الأمر الذى من شأنه فتح آفاق الاستقرار والازدهار والتعايش السلمى لكافة شعوب المنطقة‪.

