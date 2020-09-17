اتحاد الكرة يحدد 12 نوفمبر موعدا لمباراة منتخب مصر أمام توجو

استقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، على تحديد موعد 12 نوفمبر المقبل، موعدا لمباراة منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى أمام توجو فى الجولة الثالثة بالتصفيات الافريقية المؤهلة لأمم افريقيا بالكاميرون 2022، بعدما قرر الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" إقامة مباراتىّ الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات فى الفترة من 9 حتى 17 نوفمبر المقبل.

على صعيد متصل، أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" التصنيف الشهرى الجديد، وحافظ فيه منتخبنا الوطنى على المركز 51 عالميا والسابع أفريقياً والرابع عربياً، حيث تصدر منتخب السنغال ترتيب الأفارقة وجاء فى المركز الـ20 عالميا ويليه تونس الـ26، ونيجيريا الـ29، والجزائر الـ35، والمغرب الـ43، ثم غانا فى المركز الـ46 قبل الفراعنة، وعربيا جاء المنتخب فى المركز الرابع بعد كل من تونس والمغرب وقطر.

وحافظ منتخب بلجيكا على صدارة التصنيف الذى يصدر بشكل دورى كل شهر، على الرغم من تجميد كل المسابقات الدولية طوال عام 2020 منذ تفشى فيروس كورونا فى مارس الماضي، وجاء فى المركز الثانى فرنسا ثم البرازيل وإنجلترا وكرواتيا.

تصنيف فيفا

وفى المركز السادس أوروجواى وبعدها البرتغال وسويسرا وإسبانيا والدنمارك والأرجنتين فى المركز الحادى عشر ويليها كولومبيا وألمانيا والسويد وتشيلى وهولندا وإيطاليا فى المركز السابع عشر.

على صعيد متصل، طلب حسام البدرى من اتحاد الكرة السفر إلى توجو على متن طائرة خاصة، لمواجهة الفريق فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون، وستقام المباراتين فى الفترة من 9 حتى 17 نوفمبر المقبل

ودخل طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب دائرة المرشحين بقوة للتواجد ضمن قائمة منتخب مصر استعدادا لمباراة توجو فى الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة الى كأس الأمم الافريقية 2022 التى تقام بالكاميرون .

جاء ترشيح طاهر طاهر للانضمام للمنتخب الأول بعد المستوى الرائع الذى يقدمه اللاعب مع نادى المقاولون العرب عقب عودته من الإصابة وإحرازه هدفين فى اخر مباراتين لفريقه وصناعته لاكثر من فرصة فضلا عن أداءه وأيضا اجادته للعب فى أكثر من مركز مثل الجناح الأيسر.

