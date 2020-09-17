حسام الحسينى ينفى إصابته بـ كورونا..ووالدته نهال عنبر : كلام فارغ

نفى المخرج حسام الحسينى إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد عودته من الإمارات، موكدا أنه بصحة جيدة، ونشر "الحسينى" صورة عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، قائلًا: "أنا زي الفل ومفيش أي حاجة.. الخبر ده كل الصحفيين بعتهولى.. مش عارف مين ده وجايب الخبر منين وبينشره على أي أساس".

ومن جهتها قالت الفنانة نهال عنبر والدة المخرج حسام الحسينى، في تصريحات لـ " اليوم السابع": الكلام ده كلام فارغ وغلط وابنى بصحة جيدة وعاوزة أعرف مين اللى كاتب الكلام ده".



حسام الحسينى

وقد عاد حسام الحسينى، مؤخرًا من دبى، برفقة النجم محمد رمضان، وذلك بعد الانتهاء من تصوير فيديو كليب "يا حبيبى" مع النجم الفرنسى مايترى جيمس والذى طرح الأيام الماضية على اليوتيوب، كليب "يا حبيبى" تم تصويره فى دولة الإمارات، وهو من إخراج حسام الحسينى، وكلمات ميتري جيمس وفرغلي بلاكس، وتوزيع وألحان وسام عبد المنعم.

ويستعد المخرج حسام الحسينى، لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "متصدقيش" على طريقة الراب، والتي يضع لمساته الأخيرة على الفيديو كليب لطرحه خلال الفترة المقبلة، والتي ستكون عبارة عن صور متحركة.

وقال المخرج حسام الحسيني"، أعود لأغانى الراب بعد غياب بأغنية "متصدقيش" التى تتناول العنف ضد المرأة والتحرش، مشيرا إلى أن الأغنية مسجلة منذ أكثر من 5 سنوات بالإضافة إلى أن الكوبليه الأخير مسجل في عام 2006، وأصر فريق عمل الأغنية على طرحها في الوقت الحالي حيث انها ملائمة جدا لما يحدث في الوقت الراهن.

