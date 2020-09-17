بيراميدز على بعد خطوات من ضم أحمد حمدى.. و30% عائد للأهلى

توصل مسئولو نادى بيراميدز، لإتفاق مع أحمد حمدى مهاجم الفريق الأول بصفوف الجونة، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم الفريق السماوى بداية من الموسم الجديد، ونجح بيراميدز فى التوصل لإتفاق مع اللاعب، وتم الحصول على توقيعه على رغبة انتقاله لبيراميدز فى الفترة المقبلة، لاسيما وأن أحمد حمدى يتميز بموهبة عالية وظهر تألقه مع الجونة بشكل واضح، ومن المنتظر أن يتوصل بيراميدز لإتفاق مع إدارة الفريق الساحلى للإعلان الرسمى عن اتمام الصفقة.

وكان الأهلى استغنى عن أحمد حمدي للجونة بعقد يتضمن شرط يمنح الأحمر الأولوية في شراء اللاعب، كما يوجد بند يمنح الأهلي الحق في الحصول علي 30% من عائد بيع اللاعب مستقبلاً.

وانهي مسئولو النادي الأهلي إجراءات بيع أحمد حمدي بشكل نهائي لصالح الجونة فى انتقالات 2019، بعد تفضيل اللاعب الانتقال له رغم دخول بيراميدز في مفاوضات مكثفة لشرائه حينها، وكان مصدر داخل النادي الأهلي قد اكد أن الجونة انهي صفقة شراء أحمد حمدي مقابل 8 ملايين جنيه بناء على رغبة اللاعب.

ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد الفريق السماوى ثلاث نقاط غالية لإستمرار صراعه على وصافة الدورى المصرى، فيما عاد غزلان دجلة للمنافسة من أجل الهروب من قاع الجدول وشبح الهبوط للمركز الثانى. وكان الجهاز الفني لفريق نادي بيراميدز بقيادة الكرواتي أنتي تشاتشيتش، منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب مباراة وادي دجلة، وحقق الفريق السماوى فوزًا على مضيفه غزلان دجلة بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الأربعاء، على استاد بتروسبورت، بهذا الفوز إرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 48 فى المركز الرابع، متساويًا مع المقاولون العرب صاحب المركز الثالث، ويقع الزمالك فى المركز الثانى برصيد 52 نقطة، فيما تجمد رصيد دجلة عند النقطة 27 فى المركز الخامس عشر، ليعود لصراع الهروب من قاع الجدول. ويعود بيراميدز بداية من يوم الجمعة المقبل لخوض تدريباته استعدادا لمواجهة حرس الحدود المحدد لها يوم 21 سبتمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي في الجولة 28 من الدوري الممتاز.



