فيديو.. السفير اليابانى بالقاهرة يوجه رسالة باللغة العربية بعد افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم.. ويؤكد: مصر ستكون مركز م...

●الشباب هم ثروة مصر واليابان من خلال جامعة E-JUST والمدارس المصرية اليابانية ●جامعة E-JUST تأسست عام 2010 وتحتفل بالذكرى العاشرة لها، ومصر لتوفير أفضل تعليم في مجال العلوم والتكنولوجيا لهؤلاء الشباب. ● الحكومة المصرية وفرت حرم جامعي متميز ونتعاون من 13 جامعة يابانية لإرسال الأساتذة والباحثين ●أطلق على الحرم الجامعي الجديد اسم "مجمع Shinzu Abe العلمي"، تكريمًا لرئيس الوزراء السابق والذي ارتبط بعلاقات ود وثقة مع مصر

وجه ماساكى نوكى السفير اليابانى بالقاهرة، رسالة باللغة العربية وذلك حول الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا والتى افتتحها أمس الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإسكندرية، مؤكدا على أهمية العلاقات التى تربط الرئيس السيسى باليابان .

وقال ماساكى نوكى السفير اليابانى بالقاهرة، أن الشباب هم ثروة مصر، ولذلك تدعمهم اليابان من خلال جامعة E-JUST الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا والمدارس المصرية –اليابانية.

وأوضح السفير اليابانى بالقاهرة فى رسالة له باللغة العربية ، أن جامعة E-JUST التي تأسست في عام 2010 وتحتفل بالذكرى العاشرة لها، هي المكان المثالي الذي تتعاون فيه اليابان ومصر لتوفير أفضل تعليم في مجال العلوم والتكنولوجيا لهؤلاء الشباب، مؤكدا: أن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا تتميز أنه داخل حرم جامعي أقامته الحكومة المصرية وبتعاون من 13 جامعة يابانية، وأنه يتم إرسال الأساتذة والباحثين وأحدث المعدات اليابانية، بدعم من اليابان كلها، بما في ذلك الحكومة والشركات الخاصة.

وأشار السفير اليابانى إلى أنه أقيمت أمس حفل افتتاح متميز للحرم الجامعي الجديد لجامعة E-JUST بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى وجه خلال حفل الافتتاح، الشكر لليابان وأطلق على الحرم الجامعي الجديد اسم "مجمع Shinzu Abe العلمي"، تكريمًا لرئيس الوزراء السابق Abe الذي ارتبط معه بعلاقات ود وثقة قوية، واشتركا معًا في رئاسة مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا TICAD7 العام الماضي.

واستطرد السفير اليابانى ، أنه في كل مرة أزور فيها الجامعة، أُعجب كثيرًا بالشباب الموهوبين والمتميزين، مؤكدا أنه على يقين من أن جامعة EJUST ستنمو كمركز للتميز، ليس فقط في مصر ولكن في إفريقيا والشرق الأوسط.