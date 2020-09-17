حملة ترامب تنفى تقريراً عن اعتدائه جنسيا على عارضة أزياء عام 1997

نفت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، تقريرا نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، تضمن اتهاما من عارضة أزياء سابقة بأنه اعتدى عليها جنسيا وتحسس جسدها في بطولة التنس المفتوحة في الولايات المتحدة عام 1997.

وذكرت الجارديان في التقرير أن إيمي دوريس قالت لها في مقابلة حصرية إن ترامب اعتدى عليها خارج دورة للمياه في مقصورة كبار الزوار الخاصة به في ملاعب البطولة وكانت وقتها في الـ 24 من عمرها.

وقالت حملة إعادة انتخاب ترامب اليوم الخميس إن تلك الادعاءات خاطئة.

وقالت جينا إليس المستشارة القانونية لحملة ترامب "الادعاءات خاطئة تماما. سننظر في كل الوسائل القانونية المتاحة لمحاسبة الجارديان على النشر الخبيث لتلك القصة التي لا تدعمها أي أسانيد".

ولم يتسن الوصول إلى دوريس للحصول على تعليق. ولم ترد الجارديان بعد على طلب للتعليق.