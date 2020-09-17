صور.. العالم هذا المساء.. الهنود يحتفلون بيوم "الهامالايا" المقدس للصلاة على أرواح أسلافهم... الفستان مزدوج الألوان يعود من جديد...

أحداث متنوعة شهدتها الساحة العالمية مساء اليوم الخميس، جاء على رأسها، احتفال الهنود بيوم "الهامالايا" المقدس للصلاة على أرواح أسلافهم، و عودة الفستان مزدوج الألوان فى أبرز صيحات موضة 2020، والعثور على ديناصورين مدفونين أحياء منذ 125 مليون سنة.

وإليكم التفاصيل...

الهنود يحتفلون بيوم "الهامالايا" المقدس للصلاة على أرواح أسلافهم

على الرغم من المخاوف الكبيرة جراء زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا، حرص الهنود على الاحتفال بيوم "الهامالايا" المقدس، وهو أحد أبرز الأعياد فى الهند، والذى يرونه فرصة للصلاة على أرواح أسلافهم.

وفى الأساطير الهندوسية، يعتبر "ماهالايا" علامة على اليوم الذى خُلق فيه الإله "دورجا"، ذو العشرة أسلحة لتدمير شيطان الملك أسورا، الذى خطط لطرد الآلهة من مملكتهم.

ويوم "ماهالايا" عطلة رسمية فى عدة ولايات، حيث يعتبر "ماهالايا" علامة على اليوم الذى خلق فيه الإله " دورجا"، ذو العشرة أسلحة لتدمير شيطان الملك أسورا، الذى خطط لطرد الآلهة من مملكتهم.



احتفالات هامالايا



الهنود يحتفلون رغم مخاوف تفشى كورونا



جانب من الاحتفالات

الفستان مزدوج الألوان أبرز صيحات موضة 2020

هناك خيارات كثيرة بين الألوان المختلفة، وكون اختيار اللون الأنسب شيء مرهق للغاية، لذلك يفضل البعض ارتداء الفستان ذات الاتجاه ثنائي اللون، التي تعد فكرة جيدة وليست جديدة ولكنها جذابة، ووفقًا لموقع" whowhatwear"، فهو من مفضلات الأميرة الراحلة ديانا، وهو حل سهل لأى شخص يعانى من التردد، فلماذا تستقر على لون واحد بينما يمكنك الحصول على لونين؟

ديانا



فساتين ربيع 2020

كانت الألوان الثنائية من الألوان المفضلة في أسبوع الموضة في المواسم القليلة الماضية، وظهر ذلك من خلال ارتداء الصنادل غير المتوافقة الشائعة ومجموعة من التصاميم المتناقضة التي تم تصميمها بشكل "النصف والنصف"، ويتميز الربيع هذا العام بالفساتين الكلاسيكية ذات اللونين، ومنها اللون الوردى والأحمر، كما أن هناك فساتين ذات اللونين الأخضر والأسود، وغيرها من الألوان التي اتفقت جميعًا على تلك الموضة.



فساتين ربيع 2020

يمكن دمج اللون السيمون بأكثر من طريقة ومع أكثر من لون آخر، فعلى سبيل المثال يمكنك ارتداء فستان نصفه باللون السيمون والنصف الآخر من الأسود أو الذهبي لإطلالة مميزة وأنيقة وتتناسب مع الموضة.

فساتين ربيع 2020

يبدو أن الموضة هذا العام أرادت كسر كافة القواعد التي يعتقدها البعض عن الألوان التي يمكن مجها معًا، فعلى سبيل المثال دمجت في هذه الإطلالة بين اللونين الأحمر والفوشيا، ورغم أنه يعتقد أنهما لا يناسبان بعضهما البعض، إلا أن هذه الإطلالة يمكن أن تغير رأي الكثير منا حول هذه الفكرة.



فساتين ربيع 2020

فساتين ربيع 2020

درجات البيج والأوف وايت من أكثر الألوان التي تتناسب مع بعضها البعض، لذا فإن هذه الإطلالة تعد مثالية.



فساتين ربيع 2020

فساتين ربيع 2020

الفستان الفلوري موضة دائمًا منذ عدة سنوات، وفي هذا الفستان تم دمج نوعين من الأقمشة المنقوشة بالزهور، والتي بدت جميلة ومبهجة للغاية.



فساتين ربيع 2020

يطلق على اللون الأسود "ملك الألوان" لذا فهو يتناسب مع أغلب الدرجات الأخرى، ويمكنك مزجه مع اللون الزيتي الفاتح لإطلالة أنيقة.



فساتين ربيع 2020

يعتقد البعض أن دمج اللونين الأسود والبنى شيء لايمكن تقبله على الأطلاق، ولكن هذه الإطلالة غيرت هذا المفهوم مطلقًا.



فساتين ربيع 2020



فساتين ربيع 2020

وأخيرًا الأبيض والأسود من الألوان "التريند" في كافة المواسم، والتي يمكنك اتردائهما سويًا طوال الوقت.



فساتين ربيع 2020

العثور على ديناصورين دفنا أحياء من 125 مليون سنة

عثر العلماء على ديناصورين كانا ينامان فى جحر تحت الأرض منذ نحو 125 مليون سنة عندما ثار بركان قريب، وأدى إلى سقوط الحمم البركانية فى الوادى وحبسهما فى قبر تحت الأرض، وتم إحياء القصة الآن بعد أن اكتشف المزارعون فى الصين الكائنات المحفوظة تماما، والتى تنتمى إلى أنواع غير معروفة، فى مثواها الأخير.



العثور على ديناصورين

وحدد فريق من العلماء المنتسبين إلى عدة مؤسسات فى الصين، وواحدة فى الأرجنتين وواحدة فى بلجيكا، البقايا المتحجرة للديناصورين غير المعروفين من قبل فى الصين، فى ورقتهم المنشورة فى مجلة Peerj.

ولاحظ علماء الحفريات أن عيون الديناصورات كانت مغلقة عندما دفنوا أحياء، وأطلقوا عليهم اسم Changmiania liaoningensis، وهو ما يعنى "النائم الأبدي" باللغة الصينية، حسب ما جاء بديلى ميل، ويعتقد أن الديناصورات ماتت من الاختناق والسموم والالتهابات بسبب وضعية الهياكل العظمية، ووقع اكتشاف الحفريات، فى البداية، بواسطة مزارعين يعملون فى مقاطعة لياونينج بشمال شرق الصين.

وأشارت الدراسة إلى أنه يفترض مبدئيا أن عينات Changmiania liaoningensis حوصرت فجأة فى جحر منهار تحت الأرض أثناء استراحتهما، وهو ما يفسر وضعيتهما الواقعية المثالية والغياب التام لآثار التجوية والكسح، ووجد الباحثون أن الاثنين كانا مستلقيين على الأرض وأعينهما مغلقة، وكأنهما ماتا أثناء نومهما.



العثور على ديناصورين

وتشير العلامات على عظام الفخذين إلى أنهما كانا داخل الجحر، ما دفع الخبراء إلى الاعتقاد بأنهما كانا نائمين تحت الأرض عندما وقع الانفجار، وكان طول كلا الديناصورين نحو 4 أقدام (1.1 متر) عندما كانا على قيد الحياة، ولدى كل منهما ذيل طويلة ومرنة، إلى جانب القدرة على المشى منتصبين على رجليهما الخلفيتين، وكان لهذه المخلوقات أيضا أنف على شكل مجرفة، ما سيساعد فى الحفر بسرعة وكفاءة.

وأشار الباحثون إلى أن أعناق هذه الديناصورات وسواعدها قصيرة لكنها قوية، وكانت شفرات الكتف تشبه تلك الموجودة فى الحيوانات المختبئة الحديثة، لاحظ الفريق أيضا أن ذيول الديناصورات تمددت بسبب الصلابة، وكانت المنطقة مغطاة أيضا بالحطام الناجم عن ثوران بركانى قديم، جنبا إلى جنب مع حفريات كائنات أخرى اعترضت طريقها.