فيلم "الغسالة" يقترب من 14 مليون جنيه وزنزانة 7 يتفوق على توأم روحى

سجل فيلم "الغسالة" رقما جديدا فى إيراداته، مضيفا 32 ألف جنيه لإيراداته ليلة أمس الأربعاء، وبذلك تصل إيراداته لـ 13 مليونا و800 ألف جنيه، منذ طرح الفيلم يوم الخميس الموافق 30 يوليو الماضى – وقفة عيد الأضحى – ويتصدر "الغسالة" إيرادات الموسم الذى يشهد عرض 3 أفلام أخرى أمامه تم عرضها سابقاً فى موسم أجازة منتصف العام الدراس، وفيلم آخر جديد وهو "توأم روحى" للفنان حسن الرداد وأمينة خليل.

وحقق فيلم زنزانه 7، 250 ألف جنيه فى أول أيام عرضه، وهو بطولة أحمد زاهر نضال الشافعى، عبير صبرى، أحمد التهامى، وآخرين، إخراج إبرام نشأت، وبذلك يكون متفوقا على فيام توأم روحى، الذى حقق أمس 124ألف جنيه، ويلعب بطولته حسن الرداد وأمينة خليل، إخراج عثمان أبو لبن.

فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، و يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب وجيلان علاء، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.

تدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى فانتازى، حول "عمر" دكتور فى كلية علوم، يدرس أشياء تتحدث عن فكرة الأزمنة، ويتعرف على شخصيات كثيرة فى الجامعة التى يعمل فيها، ويشعر بوجود ارتباط سابق بهؤلاء الأشخاص ويقرر عمر تصنيع آلة للسفر عبر الزمن فيقرر العودة إلى الماضى لمحاولة اصلاح علاقته بحبيبة عمره التى تتزوج من عدوه.



