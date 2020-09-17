ابنة المطربة مى فاروق ترسم "بورتريه" لـ إسعاد يونس.. والأخيرة: تسلم إيدك

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تلقت الفنانة إسعاد يونس "بورتريه" لوجهها، رسمته ابنة المطربة مي فاروق، حيث شاركت إسعاد يونس متابعيها وجمهورها اللوحة التي رسمتها ابنة مي فاروق، معلقة عليها: "وآدي رسمة تانية من صديقتي الصغنونة برضه زينة ابنة المطربة الرائعة مي فاروق، ميرسي يا زينة يا حبيبتي، تسلم إيدك".
أسعاد يونس عبر انستجرام
وتقدم الفنانة إسعاد يونس، برنامج صاحبة السعادة الذى يذاع على قناة DMC ، وقد استضافت مؤخرا الفنان أحمد حلمي الذي كشف عن أعماله المستقبلية خاصة في السباق الرمضان المقبل 2021.
وتصدرت إسعاد يونس، التريند على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، إلى جانب الفنان أحمد حلمي الذي كشف نه يحضر فى هذه الفترة لفيلم جديد، كما يتم التجهيز لمسلسل لموسم رمضان 2021، ولكن ما زالت تلك المشاريع فى مرحلة التحضير.
أسعاد يونس
بورتريه لإسعاد يونس
وذكر حلمى أنه يعتبر هذا العمل أول مسلسل درامى من بطولته، إذ شارك من قبل فى مسلسل من بطولة كرم مطاوع ومن إخراج عادل صادق وهو الذى اكتشفه فى الدراما، حيث قال أحد الإفيهات أمامه فى مرة ليتفاجأ بعد فترة باتصال هاتفى من ابنته تطلبه لمقابلة والدها لعمل جديد، وكان مسلسل "ناس ولاد ناس".
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