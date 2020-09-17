مجلس إدارة المصرى يعتمد تشكيل قطاع الناشئين بقيادة ميمى عبد الرازق

اعتمد مجلس ادارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية التشكيل المقدم من الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي عن الموسم الكروي 2021/2020 بعد المشاورات التى أقيمت بين رئيس القطاع ومجلس إدارة النادى الساحلى والذي جاء على النحو التالي :

ميمي عبد الرازق …. رئيس قطاع الناشئين والبراعم. إبراهيم العربي …. نائب رئيس قطاع الناشئين والبراعم.

محمد المنصوري …. المدير الإداري لقطاع الناشئين.

السيد الناغي …. المشرف على مدربي حراس المرمى.

إبراهيم الصفتي …. مدير شئون اللاعبين. أحمد عبد الرازق …. أخصائي الاختبارات النفسية والبدنية. محمد مجدي عامر …. منسق لقطاع الناشئين قطاع الشباب الجهاز الفني لفريق 1999 :

المدرب : مصطفى رياض.

المدرب المساعد : حسن العشري. الجهاز الفني لفريق 2001 :

المدرب : هيثم الشامي.

المدرب المساعد :وائل الجبالي. الجهاز الفني لفريق 2003 :

المدرب :محمد عبد النعيم.

المدرب المساعد : وائل حسني. قطاع الناشئين الجهاز الفني لفريق 2004 :

المدرب : جابر حسن.

المدرب المساعد : هاني فرج. الجهاز الفني لفريق 2005 :

المدرب : أحمد نبيه.

المدرب المساعد : أحمد يوسف. الجهاز الفني لفريق 2006 :

المدرب : ولاء حسن.

المدرب المساعد : محمد مرسي. قطاع البراعم الجهاز الفني لفريق 2007 :

المدرب : تيسير بدوي.

المدرب المساعد : السيد متولي. الجهاز الفني لفريق 2008 :

المدرب : محمود حسين.

المدرب المساعد : حسن رضوان. الجهاز الفني لفريق 2009 :

المدرب : سمير يحيى “مارادونا”.

المدرب المساعد : محمد منصور. الجهاز الفني لفريق 2010 :

المدرب : مهاب السقا.

المدرب المساعد : محمد صلاح. الجهاز الفني لفريق 2011 :

المدرب :محمد الريس.

المدرب المساعد : محمد صلاح. الجهاز الفني لفريقي 2012 ، 2013 (المرحلة التعليمية)

المدرب : محمد أبو العينين.

المدرب : عاطف قنديل.

المدرب : إسلام طه.

المدرب : هاني فايد. الجهاز الطبي لقطاع الناشئين

أخصائي علاج طبيعي : عبد الرحمن قلاوينة.

أخصائي علاج طبيعي : أيمن عبد العظيم.

أخصائي علاج طبيعي : محمد جبر.

أخصائي علاج طبيعي : محمد سالم.

أخصائي علاج طبيعي : محمد عبد الباري

مدربي حراس المرمى لقطاع الناشئين

مدرب حراس مرمى : السيد المنصوري.

مدرب حراس مرمى : ابراهيم صبح.

مدرب حراس مرمى : طارق الشناوي.

مدرب حراس مرمى : أيمن غريب.

مدرب حراس مرمى : أيمن علي.

مدرب حراس مرمى : هاني الصاروخ.

مدرب حراس مرمى : محمد شبارة. الجهاز الإداري لقطاع الناشئين

اداري : علي الشحات.

اداري : السيد الجراحي.

اداري : أحمد حمليط.

اداري : زكريا قمصان.

اداري : السيد الشيخو.

اداري : إبراهيم يوسف.

سكرتارية قطاع الناشئين

سكرتارية وشئون لاعبين : كريم المنصوري.

سكرتارية وشئون لاعبين : سليمان البحيري.

سكرتارية وشئون لاعبين : أحمد سليمان.

سكرتارية وشئون لاعبين : محمد العويلي .

سكرتارية وشئون لاعبين : فاطمة الزهراء.

مخازن القطاع : عادل فؤاد.



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