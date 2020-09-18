ترامب مهاجما الديموقراطيين: غاضبون من طرح لقاح كورونا قبل الموعد المحدد

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجومه على أعضاء الحزب الديموقراطى، موضحا أن الإعلان عن موعد طرح لقاح كورونا قبل الموعد المحدد يجعلهم غاضبين، حيث كان قد أكد فى مؤتمر صحفى بأن اللقاح سيكون متاحا خلال 3 إلى أربعة أسابيع المقبلة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابه بموقع تويتر:" الديموقراطيون غاضبون من أن اللقاح والتسليم قبل الموعد المحدد بكثير، ويكرهون ما يرونه، وإن إنقاذ الأرواح يجب أن يجعلهم سعداء وليس حزنين".



ترامب تويتر

يشار إلى أن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أعلن أمس في مؤتمر الصحفى بتأكيده على أنه سيكون هناك "مائة مليون جرعة لقاح بحلول نهاية عام 2020"، وانتقد ترامب جو بايدن لنشره "نظريات مناهضة للقاحات".

وقال ترامب: "إنهم يعرضون الأرواح للخطر بشكل متهور"، مضيفا أنه إذا كان الديمقراطيون في نفس الموقف، فإنهم سيقولون مدى أهمية اللقاحات.

وأضاف فى مؤتمر صحفى، أن الإدارة نشرت خطة توزيع اللقاح إلى المواطنين الأمريكيين فى دور الرعاية أولا، مؤكدا أن الولايات المتحدة قريبة للغاية من التوصل إلى لقاح وإعطائه للمواطنين.

وأوضح أن اللقاح آمن وتم اختباره بشكل جيد، مؤكدا أنه سيتم توزيعه قريبا ربما فى منتصف أكتوبر إلى آخر الشهر بشكل آمن وصحى.

وأضاف أنه سيتم توزيع ما يقرب من 100 مليون لقاح كورونا بحلول نهاية العام، داعيا خصمه الديمقراطى، جو بايدن بالتوقف عن حملته ضد اللقاح لأنه سيؤثر على الناس.



