والد يوسف البلايلى: لم نحسم وجهته المقبلة.. والأهلى طلب استعارته

أكد حفيظ البلايلى، والد ووكيل أعمال النجم الجزائرى يوسف البلايلى، جناح فريق أهلى جدة السعودي، على عدم تحديد الوجهة المقبلة للاعب فى الموسم الجديد، بعد قراره بالرحيل عن ناديه الحالى، بعد توتر العلاقة مع مسئوليه، وتحدث والد يوسف البلايلى، لإذاعة " ifm" التونسية، عن مستقبل اللاعب، خلال الميركاتو الصيفى الحالى، بعد أن قرر الرحيل عن صفوف فريقه الحالى أهلى جدة السعودي، وأضاف، قائلا:"يوسف تلقى عرضين من الأهلى وبيراميدز المصريين، ولكن الترجى التونسي، لن يتواصل معى من أجل عودة اللاعب مرة أخرى للفريق"، وتابع قائلا:"لا نمانع عودة يوسف مرة أخرى إلى الترجى التونسي، ولكن يجب أن يكون العرض المادى الأفضل، بين العروض المقدمة للاعب".

وعن مفاوضات الأهلى، قال وكيل النجم الجزائرى:"الاهلى لديه رغبة كبيرة فى التعاقد مع يوسف البلايلى، حاول ضمه على سبيل الإعارة، لكن هناك سوء تفاهم بينه وبين أهلي جدة لذا ننتظر ما سيحدث، والنادى القادر على تقديم العرض المناسب".

وكانت صحيفة "دوكور سبورت" الجزائرية، قد أكدت فى وقت سابق على أن يوسف بلايلي سيصل القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة، فى موعد أقصاه الجمعة، للخضوع للكشف الطبى، والتوقيع على عقود انضمامه للنادى الأهلى، وهى الخطوة التى تسبق الإعلان عن الصفقة بشكل رسمى.

وكان الأهلى قد حسم صفقة ضم البلايلى ويتبقى فقط أن يوقع الجزائري على عقود انضمامه إلى المارد الأحمر، بعقد ينتهي عام 2022، ليصبح ثالث صفقات الشياطين الحمر في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرغب الأهلى، فى ضم يوسف البلايلى، لتعويض رحيل النجم رمضان صبحى، لاعب هدرسفيلد تاون الإنجليزي، إلى فريق بيراميدز، بداية من الموسم المقبل.

وانضم الجناح الجزائرى، لصفوف أهلى جدة، الصيف الماضى، بعد تألقه مع منتخب محاربى الصحراء، خلال بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة فى مصر 2019.



