فيديو "فرخة سفاجا".. اتكسرت واتعالجت بـ7 آلاف جنيه

ليس خبرا طريفا بل واقعة حقيقية، عملية جراحية لفرخة بتكلفة 7 آلاف جنيه
فما القصة؟
استقبل طبيب بيطرى بمدينة سفاجا
فرخة تدعى "ليسكى" في حالة إعياء شديد
وتعانى من كسر وبناء على اتفاق مع مالك الفرخة "سويسرى الجنسية" تم تحديد مراحل العملية وتكلفتها وهى 7 آلاف جنيه وتم تركيب شرائح ومسامير طبية لها ووضعت تحت الملاحظة.
بعد تركيب محاليل لها بديلًا عن الطعام
وهذه هي المرة الأولى التي تجرى مثل هذه العملية لفرخة بعدما كانت تُجرى لكلب أو قطة وستظل الفرخة في الجبس لمدة شهرين
وأثناء هذه الفترة تقوم بعمل جلسات علاج طبيعي تتراوح بين شهرين و3 أشهر حتى تستطيع المشي دون تعرضها لإعاقة حركية.
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