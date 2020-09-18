محمد صبحى يرد مجددا على قصة طرده لـ عبلة كامل من مسرحية "وجهة نظر"

رد الفنان محمد صبحى، للمرة الثانية على ما انتشر خلال الفترة الأخيرة حول وجود خلاف بينه وبين النجمة عبلة كامل منذ عملهما معا فى مسرحية وجهة نظر، وطرده لها خلال عرضهما للمسرحية، وتجدد انتشار تلك الأقاويل اليوم الخميس مع الاحتفال بعيد ميلاد النجمة عبلة كامل.



محمد صبحى

وكتب صبحى على صفحته الشخصية على فيس بوك: "نُريد أن نوضح أن ما تم تداوله على صفحات الفيس بوك المعروف توجهاتها والمعتمدة على مذكرات لينين الرملى رحمه الله الذى كتبها وهو فى حالة متأخرة من المرض ولم تكن دقيقة وبها لبس مع موضوع آخر غير مسرحية وجهة نظر وسنوضحه الآن: كل ما قيل بخصوص الفنانة الكبيرة عبلة كامل عارى تماماً من الصحة".

وأوضح صبحى كواليس الأزمة قائلا: "الحكاية ببساطة؛ أن الفنان محمد صبحى كان مخرج مسرحية وجهة نظر لمدة 5 سنين بمعنى أن لا أحد يستطيع أن يفعل شيئاً على خشبة المسرح إلا بإذنه فكيف لمخرج العمل ومنتجه أن يريد لعبلة كامل الفشل أو يريد بها مستوى أقل!".

وأضاف: "ثم أنه يشهد لها باحترامها والتزامها على مدار خمس سنوات ولا يوجد أى خلاف بينهما حتى انتهت مسرحية وجهة نظر وأراد لينين الرملى أن تكون عبلة كامل بطلة المسرحية القادمة وكان اسمها "الحادثة " ولكن اعترض محمد صبحى كمخرج على هذا الاختيار لأن تركيبة دور بطلة مسرحية الحادثة مختلف تماماً على شخصية وتركيبة وتمثيل عبلة كامل لأن البطلة فائقة الجمال والسحر والبطل معقد نفسياً ويرى نفسه أجمل منها بكثير" .

وأكد خلال بيانه، أن الفنان محمد صبحى يحترم الفنانة عبلة كامل ويقدرها ويعتبرها من أهم الممثلات التى مثلت معه .وهناك لقاءات تليفزيونية يتحدث كل منهما عن الآخر بكل احترام وحب وسنبحث عنها وسنقوم بتنزيلها.

وطالب صبحى عدم الانسياق وراء الشائعات قائلا: نرجو عدم الانسياق وراء أخبار دون دليل واضح وعدم تشويه فنان بقيمة محمد صبحى.

