مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18 – 9 – 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة 18 – 9 – 2020، العديد من المباريات الهامة فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجديد 2020-2021 أو الجولات الأخيرة من منافسات الموسم الحالي بعد توقف المنافسات عدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومن أبرز مباريات اليوم بايرن ميونخ أمام شالكه فى افتتاح منافسات الموسم الكروى الجديد من عمر مسابقة الدورى الألمانى "بوندزليجا". مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم بايرن ميونخ ضد شالكه 8:30 على قناة beIN SPORT HD 4 مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم الشارقة الإماراتى ضد الدحيل القطرى 5:00 على قناة beIN SPORT HD 8 السد القطرى ضد العين الإماراتى 5:00 على قناة beIN SPORT HD 7 التعاون السعودى ضد بيرسبوليس الإيرانى 8:00 على قناة beIN SPORT HD 8 النصر السعودى ضد سباهان أصفهتان الإيرانى 8:00 على قناة beIN SPORT HD 7 مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم خيتافى ضد أوساسونا 9:00 على قناة beIN SPORT HD 3 مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم ليون ضد نيم أولمبيك 9:00 على قناة beIN SPORT HD 6 مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم حرس الحدود ضد إنبى 6:00 على قناة أون تايم سبورت أسوان ضد الزمالك 8:00 على قناة أون تايم سبورت



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