التعاون السعودى يكشف حقيقة تفاوضه مع فايلر.. وعقبة تمنع تعاقده مع ثلاثى الزمالك

أكد عبد الله اليوسف، المتحدث الرسمى لنادى التعاون السعودى، أن ناديه لم يدخل في أي مفاوضات مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلى، قبل التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، وقال اليوسف فى تصريحات تليفزيونية: "تواصلنا مع وكيل كارتيرون وأكملنا التفاوض مع المدير الفني ونجحنا في التعاقد معه، وذلك عقب علمنا بتقديم استقالته مع الزمالك".

وكشف عبد الله اليوسف عن وجود عقبة تمنع النادي من التعاقد مع لاعبين مصريين خلال الموسم الجديد، معلقاً: "عدد اللاعبين الأجانب في قائمة الفريق وقد نضم لاعب واحد فقط ويرغب الفرنسي باتريس كارتيرون فى التعاقد مع الثلاثي أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي وكذلك حارس المرمي محمد أبو جبل".

وأضاف أن التعاقد مع كارتيرون جاء بعد فسخ عقده مع الزمالك، مؤكداً أن المفاوضات حدثت معه بعد الرحيل ولم تحدث أثناء تواجده على رأس الجهاز الفني للزمالك.

