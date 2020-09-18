أكد عبد الله اليوسف، المتحدث الرسمى لنادى التعاون السعودى، أن ناديه لم يدخل في أي مفاوضات مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلى، قبل التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، وقال اليوسف فى تصريحات تليفزيونية: "تواصلنا مع وكيل كارتيرون وأكملنا التفاوض مع المدير الفني ونجحنا في التعاقد معه، وذلك عقب علمنا بتقديم استقالته مع الزمالك".
وكشف عبد الله اليوسف عن وجود عقبة تمنع النادي من التعاقد مع لاعبين مصريين خلال الموسم الجديد، معلقاً: "عدد اللاعبين الأجانب في قائمة الفريق وقد نضم لاعب واحد فقط ويرغب الفرنسي باتريس كارتيرون فى التعاقد مع الثلاثي أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي وكذلك حارس المرمي محمد أبو جبل".
وأضاف أن التعاقد مع كارتيرون جاء بعد فسخ عقده مع الزمالك، مؤكداً أن المفاوضات حدثت معه بعد الرحيل ولم تحدث أثناء تواجده على رأس الجهاز الفني للزمالك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعاون السعودى يكشف حقيقة تفاوضه مع فايلر.. وعقبة تمنع تعاقده مع ثلاثى الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.