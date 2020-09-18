نيكول بوتورالسكى تتهم أنجلينا جولى بالكره.. ومتابعون: أنتى غير ناضجة

نشرت عارضة الأزياء ​نيكول بوتورالسكى حبيبة النجم العالمى ​براد بيت​، صورة لها على الإنستجرام وهى ترتدى فستانًا برتقاليًا وعلقت عليه "الأشخاص السعداء لا يكرهون"، واعتبر البعض أنها كانت تقصد ​أنجلينا جولى​، يأتى ذلك بعد أن تردد ​​الأسبوع الماضى أن "التوترات قد تصاعدت" بين براد 56 عامًا، وزوجته السابقة أنجلينا جولى 45 عامًا، حيث لم يعد التوافق الأسرى قائمًا.





فردت إحدى المتابعات علي نيكول: "إذا كان الأمر كذلك ، فلماذا تكره أنت وبراد أنجلينا؟، فردت نيكول بسرعة، "لا أكره أى شخص"، ثم حذفت التعليق وردها من صفحتها.





وعندما سُئلت عن سبب حذفها للتعليقات السلبية واتهامها بأنها "غير ناضجة"، ردت قائلة: "لا، أنا أحذف التعليقات المسيئة لأن لا أحد يحتاج إلى الكراهية على صفحتى".

العارضة المثيرة التي لديها ابن، متزوجة من صاحب مطعم في برلين رولاند ماري ، 68 عامًا ، والتي يزعم أنها على علاقة مفتوحة معه.

