المرور يغلق محور جوزيف تيتو جزئيا بسبب إنشاء كوبرى للسيارات

تجرى الإدارة العامة لمرور القاهرة، غلق جزئى لمحور جوزيف تيتو لمدة يوم، لإجراء قطع عرضى لمدخل المحور للقادم من عبد الحميد بدوى ومناطق الشيراتون، وذلك لتنفيذ أعمال نقل مرافق مشروع إنشاء كوبرى سيارات، وسط تواجد الخدمات لمتابعة حركة السيارات.

وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامناً مع تنفيذ أعمال نقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير بمشروع إنشاء كوبرى سيارات تقاطع شارع عبد الحميد بدوى مع شارع جوزيف تيتو، والذى يستلزم قطع عرضى لمدخل نفق جوزيف تيتو للقادم من شارع عبد الحميد بدوى وشارع الحجاز، وكذلك أعمال القطع العرضى لمدخل نفق جوزيف تيتو للقادم من شارع عبد الحميد بدوى ومناطق الشيراتون أسفل "كوبرى الجمسى".. على أن تبدأ الأعمال من الساعة 12 بعد منتصف ليل يوم الجمعة الموافق 18/9/2020 وحتى السادسة صباح يوم السبت الموافق 19/9/2020، بحيث يتم فتح الطريق بالكامل أمام حركة المرور.

ومن جانبها قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.

