الإسكندرية تستعد لموسم الشتاء.. تطهير 99% من المطابق و300 ألف شنشة.. صور

شهدت محافظة الإسكندرية، استعدادات مكثفة لاستقبال موسم الشتاء والأمطار، وذلك بناء على تكليف ودعم اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، حيث قام اللواء محمود نافع، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بتشكيل لجنة عمل فنية للاستعداد لاستقبال موسم الشتاء.

وتضمنت اللجنة كلا من المهندس أشرف حنفي، رئيس قطاع التشغيل والصيانة والتأمين الفني، والدكتور هلالي عبد الهادي هلالي، مساعد رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية والمهندسة منال جلال رئيس قطاع التخطيط و المهندسة وفاء باسيلي مدير المكتب الفني و مديروا عموم ومديري مناطق التشغيل والصيانة والشركة، حيث تم وضع وتنفيذ خطة الاستعدادات الحالية.

من جانبه، قال اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى، لـ"اليوم السابع"، إن الشركة قامت بتكثيف أعمال الاستعدادات الخاصة باستقبال موسم الشتاء القادم، حيث قامت الأجهزة الفنية بأعمال التطهير للمطابق بنسبة 99% بإجمالى نحو 104 آلاف و966 مطبقا، بمختلف أحياء الإسكندرية، وتطهير نحو 300 ألف شنيشة بنسبة 98%، فى مقدمتها تطهير شنايش منطقة العامرية بنسبة 91%، والمنتزة 1,2 بنسبة 90%، وأحياء شرق ووسط والجمرك بنسبة 95%.

وأضاف نافع، كما تم تطهير نحو 147 بيارة من البيارات الخاصة بمحطات الرفع من إجمالى 180 بيارة، موضحا أن الشركة بدأت استعداداتها بداية من شهر مارس الماضى، وبدأت بتطهير المجمعات والمطابق والشنايش والشبكات، ثم فى شهر أغسطس وسبتمر تبدأ مرحلة تطهير مصبات الكورنيش وعددها 68 مصبا، حيث قامت الشركة بتطهير نحو 53 مصب بحرى بطول كورنيش الإسكندرية من إجمالى 68 مصب بحرى، وجار استكمال خطة التطهير.

وحول إجراء نماذج المحاكاة فى الأنفاق والكبارى بهدف التأكد من جاهزية الطرمبات لاستيعاب كميات الأمطار، قال محمود نافع، إنه جار تنفيذ نماذج المحاكاة أسفل نفق سيدى بشر ونفق محمد نجيب، وأسفل نفق المندرة والعصافرة، ومنطقة رشدى بكورنيش الإسكندرية، وكذلك أسفل كوبرى بمحرم بك ونفق عبد المنعم رياض، ومنطقة الدوان تاون وكوبرى حجر النواتية وكوبرى الناموس، مشيدا بالتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة بقيادة اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وهو ما أثمر عن التصدى لعدد من موجات الطقس الشديدة التى ضربت الاسكندرية الشتاء الماضى.

من جانبه، قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه يتم حاليا التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية، استعدادا لمواجهة مياه الأمطار والنوات التى تزداد كل عام عن العام السابق، مؤكدا أنه جار إجراء تجارب محاكاة للتأكد من جاهزية الطرمبات لطرد وسحب كميات الأمطار المتزايدة.

وقدم المحافظ الشكر لجميع الجهات التنفيذية على المجهود الكبير المبذول خلال الفترة الماضية، مؤكدا أننا جميعا فريق عمل واحد ونعمل بشكل مؤسسي وجميعنا نعمل من أجل الإسكندرية ولتحقيق الصالح العام.

وقال الشريف، إن المحافظة بدأت مبكرا في استعدادات استقبال موسم الشتاء بداية من شهر مارس الماضي، لافتا إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين الأجهزة التنفيذية المختلفة من المحافظة والصرف الصحي والمياه لتجاوز أزمات النوات، مشيرا إلى أنه من الملاحظ أن النوات تزيد كل عام عن العام السابق له، لذا نتعاون جميعا لنكون على أكمل وجه، استعدادا لاستقبال موسم الأمطار ورفع درجة الطوارئ القصوى في جميع الجهات.

وقال محافظ الإسكندرية، إننا جميعنا نعمل على قلب رجل واحد ونستعد منذ فترة كبيرة لمواجهة السيول والأمطار التي تتعرض لها الإسكندرية، واستطعنا العام الماضي تخطى موسم الأمطار بالتعاون والتكاتف التام والتنظيم بين الجميع، وستبقى الإسكندرية هذا العام أيضا من أفضل المحافظات لمواجهة النوات والسيول والأمطار".

وفى نفس السياق، تم تكليف الدكتور هلالي عبد الهادي هلالي، مساعد رئيس مجلس الإدارة، بكافة أعمال التنسيق والمتابعة مع أجهزة وزارة الري بالإسكندرية، بشأن جاهزية كافة المصارف لاستقبال واستيعاب مياه الأمطار خاصة خلال ساعات الذروة.

وأكد الدكتور "هلالى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، جاهزية الترع والمصارف بالتنسيق مع وزارة الرى، ومتابعة ارتفاع مناسيب الترع والمصارف أثناء النوات والأمطار، والتوصية بزيادة طاقة الطرمبات، أو تخفيض منسوب مياه الرى وفقا لظروف النوة وشدة الأمطار.

يذكر أن عدد السكان بالإسكندرية يبلغ 5.4 مليون نسمة، ومتوسط نسبة خدمات مياه الشرب بها تصل الـ99.7%، ومتوسط نسبة خدمات الصرف الصحى تصل إلى 89.8%، وتبلغ طاقات محطات المياه التخصيصية نحو 3 ملايين و541 متر مكعب يوميا، وطاقات محطات مياه الصرف الصحى إلى 1 مليون و714 متر مكعب يوميا.

وتحتوى الإسكندرية على أطول شبكة لمياه الشرب بطول 9280 كم، وشبكة للصرف الصحى بطول 6983 كم، وتم تنفيذ 6 مشروعات لمياه الشرب بقيمة 456 مليون جنيه، و29 مشروع مياه الشرب للإحلال والتجديد بقيمة 1 مليار جنيه، و2 مشروع لمياه الشرب جارى تنفيذها بتكلفة 550 مليون جنيه.



استعداد الصرف الصحى



اعمال التطهير بالاحياء

أ عمال التطهير



تطهير الشنايش



تطهير الشنايش



تطهير المطابق



تطهير المطابق



تفقد معدات الشركة



سيارات الصرف الصحى



فريق العمل



متابعة محافظ الإسكندرية للاستعدادات



