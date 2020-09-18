النيابة العامة تطلب إحضار طالب بعد تأكيد تحليل D NA نسب طفلة له بالدقهلية

كشف التقرير الطبي لتحليل الـ D N A، الذي أجري لطالب الثانوي بناحية مركز أجا بمحافظة الدقهلية، والمتهم باغتصاب زميلته أمل داخل القرية وأسفر الواقعة عن انجاب طفله ، حيث أكد التقرير إيجابية التحاليل، ونسب الطفلة الصغيرة، لوالدها م٠خ٠ع المتهم باغتصاب والدتها أ وترجع وقائع القضية لعام 2018.

وقد أصدر النائب العام، بيان بعد ظهور فيديو للأم تطالب بكشف الحقيقة وإعادة حقها وحق ابنتها فأمر النائب العام، بإعادة التحقيق مع المتهم أبلغت سلفًا خلال عام 2018 عن تعديه عليها بمواقعتها كرهًا عنها، بعد أن توصلت إلى أدلة جديدة على الواقعة، مطالبة بتمكينها من إثبات نَسَب طفلة أنجبتها إلى المشكو في حقه بتحليل البصمة الوراثية، وذلك بعد أن حُفظت الدعوى، ورُفضت أخرى رفعتها لإثبات نسب الطفلة المذكورة إليه، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق في الواقعة.



