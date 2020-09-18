مشروعات الأبنية التعليمية بسوهاج المنتهية بتكلفة 314 مليون و768.. أنفوجراف

الإنسان المصرى أهم وأغلى ما تمتلكه الدولة المصرية من ثروات، ومصر الجديدة تولى أهمية قصوى لبناء الإنسان صحيًا وثقافيًا وعلميًا، هذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي فى أكثر من مناسبة منذ توليه مهام المسئولية قبل ست سنوات، وخاصة أن النظام التعليمى من الركائز الأساسية الذى تعمل الدولة على تطويرها خلال السنوات الماضية، فقد شهدت محافظة سوهاج اهتماما كبيرا بمشروعات البنية التحتية من أهم المشروعات التى تساعد بشكل كبير على التنمية هى مشروعات الأبنية التعليمية، وهذا لأسباب متعددة من أهمهما أنه إذا صلحت العملية التعليمية صلح كل شىء.

ومن خلال الإنفوجراف التالى نقدم أهم المشروعات المنتهية بقطاع التعليم خلال الفترة من يوليو 2019 حتى يوليو 2020 بمراكز سوهاج المختلفة، والتى ضمت طما وطهطا والمراغة وجهينة وساقلتة وأخميم ومركز سوهاج والمنشأة والعسيرات وجرجا والبلينا ودار السلام وحى الكوثر بتكلفة بلغت ما يقرب من 314 مليونا و768 ألف جنيه.

وجاءت تلك الأعمال تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بالعملية التعليمية طبقا لخطة موضوعة حيث يتم استهداف القرى والمراكز مع الاستمرار في عملية بناء البنية التحتية.



تعليمية جرجا



تعليمية ـ منشاة 2



تعليمية البلينا



تعليمية طهطا 2



تعليمية طما3



تعليمية طهطا 1



تعليمية ـ منشاة 1



تعليمية طما2



تعليمية ـ دار السلام



تعليمية ـ جهينة 1



تعليمية ـ جهينة 2



تعليمية ـ المراغة



