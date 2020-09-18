مشروع محور الحضارات يُنهى أزمات المرور بطريق الاوتوستراد لهذه الأسباب

شهدت محافظة القاهرة عددا من المشاريع الهامة التى غيرت من واجهة العاصمة، وأعادت لها الشكل الحضارى، ومن بينها مشروعات الطرق التى حلت مشاكل التزاحم والاختناقات المرورية، ومن بين تلك المشاريع مشروع محور الحضارات.

ويعرض "اليوم السابع" أهمية هذا المشروع، وكيف سيحل مشاكل المرور بميدان السيدة عائشة وتخفيف الضغط على طريق الاوتوستراد.

1- محور الحضارات يتم إنشاؤه بمنطقة عين الصيرة بمصر القديمة

2- يتم إنشاء 2 مشروع كوبرى يمران من منطقة عين الصيرة

3- الكوبرى الأول هو كوبرى عين الصيرة والذى يربط طريق صلاح سالم بالطريق الدائرى

4- يبدأ الكوبرى الأول من أمام بحيرة عين الحياة ويمر عبر طريق الخيالة متجهاً إلى منطقة بئر أم سلطان حتى الطريق الدائرى

5-الكوبرى الثانى يبدأ من أمام متحف الحضارة للقادم من طريق الكورنيش

6-يمر الكوبرى الثانى عبر منطقة الإمام الليثي والإمام الشافعي ويمر أعلى شارع الكردى ثم يستمر حتى المرور فوق كوبرى التونسى ليلتقى بطريق الاتوستراد

7-المشروع يخفف الضغط عن طريق الاوتوستراد

8-يحل مشكلة المرور من ميدان السيدة عائشة

9- يخدم منطقة متحف الحضارات والفسطاط

10-مشروع محور الحضارات يشمل إنشاء 6 كبارى بمنطقة عين الحياة