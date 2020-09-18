قائد قوات حرس الحدود يوضح كيفية اختيار الضباط والجنود وشروط الالتحاق بالسلاح

قال اللواء أركان حرب أيمن شحاتة، قائد قوات حرس الحدود، إن قوات حرس الحدود مؤهلين على البحث والإنقاذ بالتعاون مع القوات الجوية والبحرية، وطبقا لمكان الحدث والتواجد على حدود الدولة، يتم التعامل مع كافة المشكلات، ونتعامل مع كافة الوزارات لتأمين المناطق الاستكشافية خلال الزيارات.
وأضاف خلال لقاءه مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يذاع على قناة dmc:"نحرص على انتقاء أفراد حرس الحدود، أولها أن يكون لديه الرغبة في الخدمة بحرس الحدود، وأن يجتاز الاختبارات النفسية والبدنية والطبية المؤهلة لذلك، ويتم اختيار الضباط خلال تواجدهم بالكلية الحربية، وإلقاء محاضرة عليهم لإطلاعهم على تفاصل الخدمة في السلاح، ثم تجرى لهم الاختبارات ويتم اختيار العدد المخصص ويتم التدريب في جناح حرس الحدود، وتضم الفصول التعليمية لتأهيله إلى العمل على أرض الواقع".
وأضاف، "يتم التدريب على الجهات الاستراتيجية المختلفة في الوحدات المختلفة في كافة الجهات، حتى يحدث تعايش ومعايشة للمشاركين في سلاح حرس الحدود، وضباط الصف يتم اختيارهم بنفس المعايير، أثناء دراسته في معهد صف ضباط، ويحصل على كافة أنواع التدريب اللازمة".
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