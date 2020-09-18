الدعوة لإجراء انتخابات عامة فى الإكوادور خلال فبراير المقبل

أعلنت رئيسة المجلس الانتخابي الوطني الإكوادوري، ديانا أتامانت، اليوم، إجراء انتخابات عامة في بالبلاد خلال 7 فبراير 2021 م، داعية المنظمات السياسية والمجتمع المدني والمواطنين إلى مواكبة العملية الانتخابية.
ووفقا لما ورد في وكالة الأنباء السعودية "واس"، يذكر أن حوالي 13 مليون مواطن لهم الحق في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات بالإكوادور.ومن المتوقع أن يتنافس حوالي 16 مرشحا على خلافة الرئيس الحالي لينين مورينو، الذي لم يرغب في الترشح لولاية ثانية.
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