قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الجمعة، إن عدوى فيروس كورونا تتسارع في جميع أنحاء البلاد حيث تتضاعف حالات دخول المستشفيات كل ثمانية أيام، لكنه رفض الإفصاح عما إذا كان سيتم فرض إجراءات عزل عام جديدة الشهر المقبل.
ولدى سؤاله عدة مرات من تلفزيون سكاي نيوز حول احتمال فرض الإغلاق العام للمرة الثانية الشهر المقبل، قال هانكوك إن الإغلاق هو الملاذ الأخير لكن الحكومة ستفعل كل ما يلزم لمواجهة الفيروس.
وأضاف "عدد المصابين في المستشفيات يتضاعف كل ثمانية أيام أو نحو ذلك... سنفعل ما يلزم للحفاظ على سلامة الناس... نبقي هذه الأمور قيد المراجعة".
ولدى سؤاله عن احتمال تطبيق الإغلاق الشامل لمرة ثانية قال "لا يمكنني الإجابة الآن".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أعداد مصابو كورونا فى بريطانيا تتضاعف كل 8 أيام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.