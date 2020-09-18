القبض على عنصر شديد الخطورة بأسيوط عقب تبادل إطلاق الرصاص

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بأسيوط وبحوزته قطعتى سلاح نارى و225 طلقة نارية عقب تبادل لإطلاق الأعيرة النارية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وبخاصة حائزى الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة والهاربين من تنفيذ أحكام الجنايات.

تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط (رشاش جرينوف وعدد50طلقة نارية من ذات العيار ، بندقية آلية وعدد 6خزن لذات السلاح وعدد 175طلقة نارية من ذات العيار ، عدد 2 دراجة نارية ) فى حملة أمنية إستهدفت ( إثنين من العناصر الإجرامية الخطرة - مقيمان بناحية المعابدة الشرقية دائرة المركز ) وذلك بمحل إختبائهما بأحد المنازل الكائنة بذات القرية محل إقامتهما ، ولدى وصول القوات بالقرب من مكان إختبائهما بادر المذكورين بإطلاق أعيرة نارية تجاهها وعلى الفور أحكمت القوات التعامل معهما بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران وأسفر التعامل عن هروب أحدهما إلى منطقة الزراعات المتاخمة متخلياً عن السلاح النارى الذى كان بحوزته ، وأمكن ضبط الآخر وتبين إصابته بطلق نارى "سطحى" .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وجارى تكثيف الجهود لضبط العنصر الهارب .



