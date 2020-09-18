تمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على طفل يقوم بممارسة أعمال التسول عقب تداول صورته على مواقع التواصل الإجتماعى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، بتداول صورة عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لأحد الأطفال "بلا مأوى" بدائرة القسم.
بإجراء التحريات تمكنت وحدة مباحث القسم من العثور على الطفل المعنى وتبين أنه (سن 14 - مقيم بمحافظة الجيزة) وتبين إرتدائه ذات الملابس الرثة التى كان يرتديها بالصورة المنشورة على مواقع التواصل الإجتماعى وقيامه بإستجداء المارة.
وبإستكمال الفحص تبين حضوره يومياً من محل إقامته وتغيير ملابسه ، وإرتداء ملابس رثة للتسول بها بتحريض من والدته (عاملة نظافة - مقيمة ذات العنوان)، بإستدعائها ومواجهتها إعترفت بتحريضها له على القيام بذلك للحصول على المال، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضبط طفل يتسول بالجيزة بملابس قديمة لاستعطاف المواطنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.