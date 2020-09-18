تعرف على ترتيب محمد صلاح في قائمة الأعلى أجراً فى الدوري الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية، عن قائمة أكثر اللاعبين تقاضياً للرواتب فى الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالى 2020/2021، وانطلقت منافسات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي 12 سبتمبر الماضى، واستهل ليفربول حامل اللقب مشواره بفوز كبير بطله محمد صلاح (هاتريك) على ليدز يونايتد بنتيجة 4-3 على ملعب انفيلد.

أشارت صحيفة "ديلي ميل"البريطانية، إلى قائمة أعلى اللاعبين تقاضياً للرواتب الأسبوعية شاملة الإضافات فى الدوري الإنجليزي، ويتصدرهم الأسباني ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد بـ 375 ألف إسترليني، ويأتى خلفاً له كلاً من مسعود أوزيل وإيميريك أوباميانج ثنائى أرسنال بـ 350 ألف إسترليني.

ثم رحيم سترلينج جناح مانشستر سيتي بـ 300 ألف إسترليني، بول بوجبا صانع ألعاب مان يونايتد بـ 290 ألف إسترليني، كيفين دي بروين (مانشستر سيتي / 280 ألف إسترليني)، أنتونى مارسيال (مانشستر يونايتد/ 250)، ويتبعهم الدولى المصري محمد صلاح نجم ليفربول فى القائمة بـ 220 الف إسترليني بالتساوى مع البرازيلي ويليان لاعب أرسنال، وسيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، هاري كين نجم توتنهام (200 ألف إسترليني)، بن تشيلويل (تشيلسي / 190 ألف إسترليني).



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