الصحف العالمية اليوم.. شركتا موديرنا وفايزر تكشفان تفاصيل خططهما للقاح كورونا ردا على الشكوك.. دعوى قضائية تتهم فيس بوك بالتجسس ...

اهتمت الصحف العالمية الصادرة اليوم، الجمعة، بعدد من التقارير والقضايا فى مقدمتها دعوى قضائية تتهم فيس بوك بالتجسس على مستخدمى انستجرام واحتمالات فرض إغلاق شامل مجددا فى بريطانيا

الصحف الأمريكية:

شركتا "موديرنا" و"فايزر" تكشفان تفاصيل خططهما للقاح كورونا ردا على الشكوك

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن شركتى موديرنا وفايزر للأدوية اللتين تقودان السباق لتطوير لقاحات كورونا قد رضختا للضغوط العامة أمس الخميس، وتخلتا عن أسرارهما التقليدية وأصدرتا خرائط طريق شاملة لكيفية تقييم لقاحاتهما.

وكشفت الشركتان عن تفاصيل حول كيفية اختيار المشاركين ومراقبتهم، والظروف التى يمكن فى ظلها إيقاف التجارب مبكرا إذا كانت هناك مشكلات، والأدلة التى سيستخدمها الباحثون لتحديد ما إذا كان الأشخاص الذين حصلوا على اللقاحات قد تمت حمايتهم من كوفيد 19.

وأوضحت الصحيفة أن دراسة موديرنا تشمل 30 ألف من المشتركين، بينما تشمل دراسة فايزر 44 ألف.

وعادة ما تكشف الشركات عن هذه الوثائق بعد اكتمال دراستهم، لكن الكشف عنها أثناء إجراء التجارب، وهو خطوة نادرة، بهدف الرد على الشكوك المتزايدة بين الأمريكيين بأن سعى الرئيس ترامب لإنتاج اللقاح قبل الانتخابات المقررة فى الثالث من نوفمبر يمكن أن يسفر عن منتج غير آمن.

الخطة التى كشفت عنها شركة موديرنا أمس تشمل جدولا زمنيا مرجحا قد يمتد إلى العام المقبل لتحديد ما إذا كان اللقاح الخاص بها يعمل، وهو ما لا يتماشى مع توقعات الرئيس المتفائلة بشأن إتاح اللقاح للجمهور فى أكتوبر.

أما خطة شركة فايزر فلا تقدر على ما يبدو وقتا معينا لإتاحة النتائج.

دعوى قضائية تتهم فيس بوك بالتجسس على مستخدمى إنستجرام عبر كاميرات هواتفهم

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن موقع فيس بوك يواجه اتهامات بمساعدة مستخدمى انستجرام من خلال الكاميرات.

وأوضحت الشبكة أن فيس بوك يتم مقاضاته لمزاعم تجسسه على مستخدمى موقع مشاركة الصور انستجرام، وهذه المرة من خلال الاستخدام غير المسموح به بالكاميرات الخاصة بهواتفهم المحمولة.

وتنبع الدعوى القضائية من تقارير إعلامية فى يوليو الماضى بأن تطبيق انستجرام يدخل إلى كاميرات هواتف أيفون حتى عندما لا يتم استخدامها.

ونفى فيس بوك التقارير، وألقى باللوم على خطأ قال إنه يعمل على تصحيحه، يتعلق بتشغيل ما وصفه بإخطارات كاذبة بأن انستجرام يصل إلى كاميرات أيفون.

وفى الشكوى المرفوعة ضده أمس، الخميس، أمام المحكمة الفيدرالية بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية زعمت مستخدمة انستجرام بريتنى كونديتى بأن استخدام التطبيق للكاميرا كان متعمدا، وكان هدفه جمع بيانات مربحة وقيّمة عن مستخدميه لم يكن ليتمكن من الوصول إليها بخلاف ذلك.

ووفقا للشكوى، فإنه من خلال الحصول على بيانات شخصية وخاصة للغاية عن مستخدميه، بما فى ذلك خصوصية منازلهم الخاصة، فإن فيس بوك وانستجرام قادران على جمع رؤى وأبحاث سوقية قيمة.

ورفض فيس بوك التعليق على الأمر.

وفى دعوى قضائية أقيمت الشهر الماضى، تم اتهام فيس بوك باستخدام تقنية التعرف على الوجه لجمع البيانات البيومترية بشكل غير قانونى لأكثر من 100 مليون مستخدم على انستجرام. ونفى فيس بوك هذا الزعم، وقال إن انستجرام لا يستخدم تقنية التعرف على الوجوه.

مساعدة بارزة سابقة لمايك بنس تنتقد تعامل ترامب مع كورونا وتعلن تأييد بايدن

قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن مساعدة بارزة سابقة لنائب الرئيس الأمريكى مايك بنس قد هاجمت تعامل الرئيس تارامب مع جائحة كورونا فى فيديو جديد تم بثه أمس الخميس، لتزيد من قائمة المسئولين السابقين بالإدارة الأمريكية الحالية الذين انتقدوا الرئيس، وفى بعض الحالات أيدوا منافسه الديمقراطى جو بايدن.

وكانت أوليفيا تروى تشغل منصب مستشارة الأمن الداخللى، وكان كبيرة موظفيه فى فريق عمل كورونا بالبيت الأبيض.

وفى الفيديو الذى تم بثه فى دقيقتين، اتهمت ترامب بالفشل فى حماية الشعب الأمريكى لأنه يهتم فقط بنفسه وإعادة انتخابه. ووصفت "سى إن إن" انتقادات تروى بأنها مذهلة على نحو خاص بسبب دورها فى العمل فى فريق عمل كورونا الذى كان بنس يقوده.

وقالت تروى التى غادرت البيت الأبيض فى يوليو الماضى، إنه فى منتصف فبراير علمنا أن السؤال ليس ما إذا كان كوفيد سيصبح وباء كبيرا هنا، ولكن متى. وأضافت أن الرئيس لم يرغب فى سماع ذلك لأن مبعث قلقه الأكبر أننا فى عام انتخاب، وكيف سيؤثر هذا على ما يعتبره سجل نجاحاته.

وقالت تروى إن ترامب أشار فى أحد اجتماعاته مع فريق كورونا إلى أن هذا الكوفيد ربما يكون شيئا جيدا. حيث قال، على حد زعمها، إنه لا يحب المصافحة مع الناس، ولا يحب مصافحة هؤلاء المقززين، وأعلنت تروى فى الفيديو تأييدها لجو بايدن.

ورد البيت الأبيض سريعا على مزاعم تروى باتهامها بكونها موظفة ساخطة لم تقدم اعتراضها أثناء وجودها فى العمل.

وقال ترامب للصحفيين أمس الخميس إنه لم يعرف تروى لكنه زعم أنه تم دفعها للإدلاء بهذا البيان. وأشار إلى أن بعض الناس طلبوا منها أنه تقول بعض الأشياء السيئة عن دونالد ترامب.

كما علق بنس وقال إنه لم يقرأ تعليقاتها بالتفصيل، لكنها تبدو له أكثر كموظفة ساخطة تركت البيت الأبيض.

الصحف البريطانية:

الحكومة البريطانية تعترف بإمكانية فرض إغلاق شامل ثان فى ظل ارتفاع إصابات كورونا

اعترفت الحكومة البريطانية بإمكانية فرض إغلاق وطنى ثان فى بريطانيا بسبب جائحة كورونا.

ونقلت صحيفة إندبندنت عن وزير الصحة البريطانى مات هانكوك قوله إنه من الممكن أن يتم إغلاق وطنى ثان كآخر خطوط الدفاع ضد ارتفاع إصابات كورونا فى البلاد.

ورفض هانكوك صباح الجمعة تحديد مدى اقتراب بريطانيا من موجة ثانية من القيود على مستوى البلاد، لكنه قال إن الحكومة ستقوم بكل ما هو ضرورى من أجل إبقاء الشعب آمنا.

وقالت صحيفة إندبندنت إن أكثر من 11 مليون شخص من إجمالى 65 مليون عدد سكان بريطانيا يخضعون حاليا لقيود كورونا التى تم فرضها فى بعض المناطق مثل مانشستر الكبرى والشرق الشمالى وبيرمنيجهام ولانكشاير وليستر.

تايمز: أوبر قدمت لشرطة بريطانيا معلومات مفيدة عن الإتجار بالمخدرات والبشر

قالت صحيفة تايمز البريطانية إن شركة أوبر لخدمات نقل الركاب قد حصلت على مساندة الشرطة لإبقاء ترخيصها فى بريطانيا لأنها تسلم آلاف المعلومات عن السائقين والركاب والرحلات كل عام.

وأشارت الصحيفة إلى أن مجلس رؤساء الشرطة الوطنى البريطانى زعم أن قدرته على تعقب الإتجار فى المخدرات والبشر والاستغلال الجنسى للأطفال سيتم إعاقتها لو فقد مثل هذه البيانات والدعم. وتم إخبار المحكمة التى تنظر فى استئناف أوبر ضد وقف ترخيص عملها فى بريطانيا، أن كبار الضباط أرادوا مواصلة العمل لسبب المعلومات الحيوية التى تصل إلى ألفين معلومة سنويا فى العاصمة وحدها.

وينظر القضاء البريطانى هذا الشهر فى تجريد شركة أوبر من ترخيص عملها فى لندن، حيث سبق أن فقدت الشركة ترخيصها مرتين كان أخرهما فى نوفمبر الماضى.

وقد أعلنت هيئة النقل فى لندن فى نوفمبر الماضى إن "أوبر" لن تحصل على تصريح جديد للعمل فى العاصمة البريطانية، قائلة إن الشركة أخفقت مرارا فى مجال السلامة. وقالت الهيئة إن أسلوب عمل الشركة لم يكن "لائقًا ومناسبًا" باعتبارها جهة حاملة لتصريح بالعمل فى لندن، بالرغم من أنها أدخلت عددا من التغييرات الإيجابية على عملياتها.

.

الشركة المالكة لتيك توك تتودد للبيت الأبيض باقتراح طرحه فى سوق الأسهم الأمريكية

قالت صحيفة فايناتشيال تايمز البريطانية إن شركة بايت دانس المالكة لتيك توك وافقت على إدراج تطبيق مشاركة الفيديوهات القصيرة فى سوق الأسهم الأمريكية فى مرحلة ما بعد اتفاق الشراكة المقترح مع مجموعة البرمجيات الأمريكية أوراكل، كجزء من جهودها لإرضاء مخاوف إدارة ترامب بشأن الأمن القومى من التطبيق.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص على إطلاع مباشر بالأمر قولهم إن عرض الاكتتاب العام الأولى فى الولايات المتحدة، وليس فى الصين أو هونج كونج، كان واحدا من عدة التزامات قطعتها الشركة الصينية المالكة لتيك توك من أجل تجنب حظر التطبيق فى الولايات المتحدة.

وكانت إدارة ترامب تراجع أمس الخميس المقترحات، مع اقتراب الموعد النهائى المحدد لبيع التطبيق إلى شرطة أمريكية، تماشيا مع القرار التنفيذى الصادر من الرئيس ترامب. وستحصل أوراكل على حصة اقلية فى تيك توك بموجب المقترحات، وتظل الأغلبية لشركة بايت دانس.

وتم إدراج طرح تيك توك للاكتتاب العامة فى الخطة الأساسية التى قدمتها الشركتان للحكومة الأمريكية فى نهاية الأسبوع، وقال أحد المصادر أن الإدراج يمكن أن يتم فى خلال عام.

وتشمل التنازلات إدراج تيك توك كشركة مقرها الولايات المتحدة، سيكون كل أعضاء مجلس إدارتها مواطنين أمريكيين، وفقا للأشخاص المطلعين على الاتفاق. وسيشمل مجلس إدارة تيك توك أيضا لجنة أمنية يقودها شخص لديه تصريح أمنى حكومى، وفقا للمصادر، ويجب أن توافق الإدارة الأمريكية على كل من أعضاء مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الأمنية.



