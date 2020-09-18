حبس سيدة تستقطب راغبى المتعة الحرام عبر الانترنت بمدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر، بحبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة ممارسة الدعارة عن طريق استقطاب راغبى المتعة الحرام عبر شبكة الانترنت.

ونجحت مباحث الآداب فى ضبط إحدى السيدات لترويجها لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى عبر شبكة الإنترنت، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى ، وجود صفحة على أحد المواقع الإلكترونية تحتوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التى تبدى خلالها المُعلنة على ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد هويتها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة ، وتبين أنها "بدون عمل - مقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان"، وبمواجهتها اعترفت بإعتيادها على ممارسة الأعمال المنافية للآداب عن طريق الموقع المشار إليه عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالى.

وأضافت المتهمة أنها أنشأت الصفحة لذات الغرض، وعثر بحوزتها على هاتف محمول "يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطها المؤثم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

