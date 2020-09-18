11 تريليون دولار مساعدات حكومية حول العالم لمواجهة تداعيات كورونا.. إنفوجراف

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نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجراف، أوضح خلاله أن صندوق النقد الدولي أشار إلى أن السياسات المالية الحكومية ساعدت في نجاة الاستثمار العالمي من خلال توفير ما يقرب من 11 تريليون دولار، في شكل حزم مساعدات مالية وتسهيلات نقدية طارئة للأفراد والشركات.
وشهد عام 2020 إجراءات احترازية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، ومن ضمنها غلق كلي/جزئي لاقتصادات كل دول العالم تقريبًا مما أنشأ أزمة اقتصادية عالمية.
وكان المركز قد نشر انفوجراف سلط من خلاله الضوء على أن مصر استطاعت تحقيق تقدما ملحوظا في مجال التعليم بأحدث تصنيف لوكالة US News حول أفضل الدول في مستوى التعليم ٢٠٢٠
وأوضح الانفوجراف أن مصر ال3 عربيا وال42 عالميا على مستوى التعليم وفقا تصنيف لوكالة US News 2020
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