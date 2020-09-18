الكانتارا يصل إلى ملعب ليفربول لتوقيع عقود انتقاله للريدز

وصل الإسبانى تياجو الكانتارا لاعب وسط بايرن ميونخ الألمانى إلى ملعب تدريبات ليفربول الإنجليزى، لتوقيع عقود انتقاله لصفوف الريدز، اليوم الجمعة، بعد أن ودع جماهير الفريق البافارى بمقطع فيديو نشره عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" فى وقت سابق من صباح اليوم.

وذكرت شبكة "سكاى سبورت" الإنجليزية أن تياجو الكانتارا وصل إلى ميلوود، لإكمال صفقة انتقاله من بايرن ميونخ الألمانى للدورى الإنجليزى، فى صفقة قيمتها 20 مليون يورو، بعقد لمدة 4 سنوات.

ومن المقرر أن يعلن نادى ليفربول الانجليزى، عن صفقة الكانتارا بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد أن أعلن اللاعب عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر".

وكان اللاعب الإسبانى قد ودع جماهير بايرن ميونخ برسالة جاء فيها "نعم لقد اتخذت قرارا صعبا للغاية، إننى سأطوى ذلك الجزء من حياتى، بعد 7 سنوات من حياتى أمضيتها في بايرن ميونخ، لقد كبرت جدا كلاعب، وعشت خلال تلك السنوات لحظات ممتعة جدا ولحظات صعبة جدا أيضا، ولكن الشيء الذى يجعلنى أشعر بالفخر دائما، أننى وصلت هنا شابا صغيرا، ممتلئ بالأحلام، والأن حققت حلمى وحصدت جميع الجوائز الممكنة".

وأضاف الكانتارا، "لقد تعلمت الحب الصادق من ثقافة بايرن ميونخ وتاريخه، والآن أودعكم، ولكننى لن أنسى أبدا البافارى الذى منحنى خبرة واسعة، واليانز أرينا وكارل هاينز رومينيجة وعائلتى من زملائى في الفريق والجماهير أيضا، اللذين كان لهم الفضل في نشأتى كلاعب".

