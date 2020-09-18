رئيسة اليونان تبدأ زيارة رسمية إلى قبرص الأحد المقبل

تبدأ رئيسة اليونان، كاترينا ساكيلاروبولو، زيارة رسمية إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا يوم الأحد المقبل، بدعوة من نظيرها القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، وذكرت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية، اليوم /الجمعة/ - أن الزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام تعد أول زيارة رسمية تقوم بها رئيسة اليونان خارج البلاد منذ أن تولت مهام منصبها.



وأوضحت الصحيفة أن ساكيلاروبولو من المقرر أن تلتقي الرئيس القبرصي وقادة معارضين وقيادات دينية، كما تعتزم زيارة معسكر القوات اليونانية في قبرص، وأشارت الصحيفة، إلى أن رئيسة اليونان كانت تعتزم زيارة قبرص فور توليها منصبها في مارس الماضي، إلا أن جائحة فيروس كورونا والتدابير الرامية إلى منع تفشي الوباء أدت إلى إرجاء الزيارة.

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