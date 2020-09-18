أنور سلامة: كهربا استحق الطرد من الأهلى بعد أزمته الأخيرة

علق أنور سلامة، نجم الأهلى الأسبق، على أزمة محمود عبد المنعم كهربا الأخيرة مع القلعة الحمراء والتى غرم على إثرها مليون جنيه، وقال سلامة خلال حواره مع سوبر كورة، "الأهلى تعاقد مع كهربا كيداً فى الزمالك وكان يستحق استمارة ستة فى القلعة الحمراء بعد أزمته الأخيرة وبمناسبة تعاقد الأهلى مع كهربا كان لاعبا مميزا تعاقد مع الأهلى من الإسماعيلى قديما اسمه رضا وهذا اللاعب ذهب لشراء بعض المستلزمات لأسرته من الإسماعيلية من البقال فرفضوا بيعها له وقالوا له اذهب للقاهرة فجاء هذا اللاعب وحكى الموقف لصالح سليم الذى قال له لمصلحتك أنه تعاقدك واذهب لأهلك فى الإسماعيلية هذه هى الإدارة وهذا هو الكلام.

لمتابعة حوار أنور سلامة كاملا من هنا

وعن انتقال رمضان صبحى إلى بيراميدز، أكد أنور سلامة أنه من حقه بسبب العرض المالى الكبير والاغراءات المالية التى تعرض لها "العفيجيى".

وقال سلامة: "من حقه ولو مكانه كنت سأرحل بسبب العرض المالى الكبير وطالما فتحنا أبواب الاحتراف فدعونا نترك الانتماء على جنب، وفى وجهة نظري الشخصية وبشكل عام ليس هناك لاعب فى مصر يستحق أكثر من 2 مليون جنيه ولو انتقل رمضان من أى نادى للأهلى أو الزمالك لن تحدث هذه الضجة وكلام أنه ابن النادى وسيستفيد من اسمه أو الإعلانات كله فى الهوا.