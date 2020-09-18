7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

شهد اليوم الجمعة، الموافق 18 سبتمبر 2020، العديد من الأحداث الرياضية المهمة وأبرزها، فايلر يُشيد بقدرات "بانون" مدافع الأهلي المنتظر وإجادته بناء الهجمات، ومرتضى منصور يكشف عن الأسماء الـ4 المرشحة لتدريب الزمالك

فايلر يُشيد بقدرات "بانون" مدافع الأهلي المنتظر وإجادته بناء الهجمات

أبدى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى إعجابه الشديد بقدرات المغربى بدر بانون، مدافع فريق الرجاء المغربى، والذى بات قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للقلعة الحمراء الموسم المقبل، وأوضح المدير الفنى للأهلى أن المدافع المغربى صاحب قدرات فنية عالية وطريقة أدائه تُناسب الأهلى دائماً، كما أنه يُجيد بناء الهجمات وهو ما يحتاجه لاعبو خط الدفاع.

ياسر إبراهيم يدعم قائمة الأهلي أمام المقاصة بعد تعافيه من "كورونا"

يدخل ياسر إبراهيم مدافع الأهلي قائمة فريقه استعداداً لخوض مباراة المقاصة المُقرر لها الثامنة مساء غد، السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ28 لبطولة الدورى الممتاز بعد تحوّل عينته من إيجابية إلى سلبية فى مسحة "كورونا"، وبذلك يستعيد المارد الأحمر اللاعب فى مباراة الغد المرتقبة بعدما غاب عن لقاء الاتحاد السكندرى الأخير بسبب إصابته بفيروس "كورونا" ومعه زميله بالفريق على لطفى وديفيد سيزا المدرب العام، وتحوّلت عينة ياسر إبراهيم لسلبية فيما مازالت عيّنة على لطفى وسيزا إيجابية.

مرتضى منصور يكشف عن الأسماء الـ٤ المرشحة لتدريب الزمالك

كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك أن هناك 4 مرشحين لتدريب الزمالك هم فيريرا وباتشيكو وجروس وكالديرون وجميعهم موافقين على تدريب الزمالك ، متابعا: "كان فيه 25 مدرب مرشحين ولكن اللجنة صفت الاسماء للاربعة دول عشان سبق ليهم تدريب الزمالك وعندهم خلفية عن الفريق، وفيريرا وباتشيكو وجروس بيكلموا مساعديهم دلوقتي".

اتحاد الكرة يخاطب فيفا لتطبيق تقنية الفيديو فى كأس مصر

كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني انه سيتم مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم الدولي فيفا خلال الأيام القليلة المقبلة، للحصول على موافقة بتطبيق تقنية حكم الفيديو var في مباريات كأس مصر المقبلة.. وأوضح مسئولو اللجنة الخماسية أنه بعد الحصول على موافقة ifab بتطبيق تقنية الفيديو في مباريات الدوري ، من حق اتحاد الكرة تطبيق التقنية في مباريات كأس مصر ولكن يشترط إخطار الـifab بتطبيق التقنية في أي بطولة أخري محلية تنظمها مصر وهو إجراء روتيني فقط.

ريكاردو يرفع الحمل البدنى لنجوم الإسماعيلى قبل مواجهة إنبى بالدوري

يعكف الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة البرازيلى هيرون ريكاردو على رفع الحمل البدنى للدراويش فى التدريبات اليومية بعدما لاحظ انخفاض معدل اللياقة البدنية لأغلب اللاعبين وذلك استعداداً لمواجهة انبى المقرر لها الثالثة عصر الاثنين المقبل على ستاد بتروسبورت بالجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري العام، ويستعيد فريق الاسماعيلى جهود لاعبه أسامة إبراهيم أمام الفريق البترولى بعد انتهاء الايقاف حيث غاب اللاعب عن مباراة المقاولون العرب التى انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق فى الجولة السابعة والعشرين للمسابقة بعدما حصل على الانذار الثالث خلال مشاركته بمباراة الأهلى التى خسرها الدراويش بثلاثية دون رد فى الجولة 26 للمسابقة.

التعاون السعودى يكشف حقيقة تفاوضه مع فايلر.. وعقبة تمنع تعاقده مع ثلاثى الزمالك

أكد عبد الله اليوسف، المتحدث الرسمى لنادى التعاون السعودى، أن ناديه لم يدخل في أي مفاوضات مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلى، قبل التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، وقال اليوسف فى تصريحات تليفزيونية: "تواصلنا مع وكيل كارتيرون وأكملنا التفاوض مع المدير الفني ونجحنا في التعاقد معه، وذلك عقب علمنا بتقديم استقالته مع الزمالك".

معسكر مفتوح لمنتخب الشباب اليوم.. ومحاولات لإنهاء أزمة انضمام اللاعبين

ينطلق اليوم المعسكر المفتوح لمنتخب الشباب مواليد 2001 ، وعقد الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب ، والدكتور محمود سعد، المدير الفنى لاتحاد الكرة، اجتماعا مع ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب تم خلاله مناقشة الترتيبات الخاصة بالمعسكر المفتوح للمنتخب الذى ينطلق اليوم حتى نهاية سبتمبر الجارى، نظرا لأن قوام المنتخب من لاعبى الدورى الممتاز لذا تجرى محاولات مع الأندية للسماح للاعبين بالانضمام للمعسكر وهو ما لم يتم حسمه حتى الأن حيث من المقرر أن يشهد المعسكر اليوم حضور 14 لاعبا فقط.



