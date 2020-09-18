مفاجأة.. "زنزانة 7" يتصدر إيرادات شباك التذاكر فى ثانى أيام عرضه

تصدر فيلم "زنزانة 7"، إيرادات شباك التذاكر في ثانى أيام عرضه، حيث حقق أمس الخميس إيرادات بلغت 334 ألف و479 جنيه، والفيلم من بطولة نضال الشافعى وأحمد زاهر ومايا نصري وعبير صبرى وإيهاب فهمي ومنة ‏فضالى ومدحت تيخة وأحمد التهامى، تأليف حسام موسى، إنتاج أيمن يوسف، وإخراج إبرام ‏نشأت.‏

وحقق فيلم "توأم روحى" أمس الخميس مبلغ 169 ألف و490 جنيه، والفيلم من بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد وبيومى فؤاد والراحلة رجاء الجداوى، ويدور فى إطار رومانسى، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبولبن.

وحقق فيلم "الغسالة"، إيرادات أمس الخميس بلغت 48 ألف و283 جنيه، ليصل إجمالي إيرادات الفيلم ما يقرب من 14 مليون جنيه، حيث بدأ عرض الفيلم منذ موسم عيد الأضحى المبارك.

فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، ويشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب وجيلان علاء، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.

