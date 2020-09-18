رسميا.. ليفربول يتعاقد مع تياجو ألكانتارا لمدة 4 مواسم

أعلن نادى ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، تعاقده رسميا مع الإسبانى تياجو ألكانتارا نجم خط وسط بايرن ميونخ الألمانى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذكر بيان الريدز الذى نشره على موقعه الرسمى "أكمل نادي ليفربول لكرة القدم صفقة انتقال تياجو ألكانتارا بشكل دائم من بايرن ميونخ"، مضيفا "وقع لاعب خط الوسط الدولي الإسباني على عقد طويل الأمد مع الريدز وأصبح ثاني توقيع للنادي في فترة الانتقالات الصيفية بعد كوستاس تسيميكاس في الماضى أغسطس".

وذكر ليفربول على موقعه الرسمى أن تياجو الذى انضم للريدز لمدة 4 مواسم، سيرتدى القميص رقم 6 فى الموسم الحالى، ولم يكشف ليفربول عن قيمة الصفقة، إلا أن التقارير تشير إلى تكلفة الريدز 20 مليون إسترلينى، بالإضافة إلى 5 ملايين أخرى كحوافز.

من جانبه، قال ألكانتارا بعد انضمامه لصفوف ليفربول "يجب أن أتأقلم مع الفريق بأسرع ما يمكنن في الموقف الذي نعيشه الآن"، مضيفا "أعتقد بأن هذا النادي مناسب للغاية لي، ولطريقة لعبي، أريد تحقيق كل الألقاب الممكنة هنا في ليفربول".

وكان اللاعب الإسبانى قد ودع جماهير بايرن ميونخ برسالة جاء فيها "نعم لقد اتخذت قرارا صعبا للغاية، إننى سأطوى ذلك الجزء من حياتى، بعد 7 سنوات من حياتى أمضيتها في بايرن ميونخ، لقد كبرت جدا كلاعب، وعشت خلال تلك السنوات لحظات ممتعة جدا ولحظات صعبة جدا أيضا، ولكن الشيء الذى يجعلنى أشعر بالفخر دائما، أننى وصلت هنا شابا صغيرا، ممتلئ بالأحلام، والأن حققت حلمى وحصدت جميع الجوائز الممكنة".

وكانت تقارير كشفت مؤخرا، أن فريق ليفربول الإنجليزي حسم صفقة تياجو ألكانتارا نجم خط وسط بايرن ميونخ بعقد مدته 4 سنوات مقبلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقاً لما نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن مسئولى ليفربول نجحوا فى إنهاء صفقة ألكانتارا من بايرن ميونخ مقابل 20 مليون إسترليني، بالإضافة إلى 5 ملايين إسترلينى مكافآت وبعقد مدته 4 سنوات ينتهى فى يونيو 2024.