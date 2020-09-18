معلومة رياضية.. أسوان نادى "البشوات" وأقدم أندية الصعيد بعد المنيا

فى أرقى أحياء المدينة، وعلى ضفاف النيل الأزرق بأقصى صعيد مصر، بين عراقة الماضى الفرعونى ومجد التاريخ، تأسس ثانى أعرق أندية الصعيد نادى أسوان عام 1930، والضيف المستحب على الإيجبشيان ليج، ليعرف بنادى البشوات أو تماسيح النيل، حيث تولى رئاسته فى السابق أكثر من شخصية حملت لقب "الباشاوية"، وهو ثانى أقدم أندية الصعيد بعد المنيا، والذى أنشئ عام 1927، ولكن كيف كان حضور الفريق الأسوانى فى المشاركات السابقة بالدوري العام؟.

جاءت مشاركات أسوان في الدوري العام خلال مواسم 89 -90، 92ـ 94 ، 95 ـ 96 ، 96-97، واستمر بعدها خلال هذا العام في بطولة الدوري حتى موسم 98-99 ،ثم هبط الفريق ليعود في موسم 2002- 2003، 2003 -2004، وهبط أسوان ليعود بعد 11 عاما في موسم2015-2016 واستمر بعدها حتى موسم 2016-2017.

رؤساء أسوان

تولى رئاسة نادي أسوان 39 رئيسا أولهم عطيه بك الناظر، وعباس بك فريد، وأحمد بك عبدالقادر، ومحمود بك حسين، وأحمد بك سرور الشريف، وسالم بك الحبشي، وأحمد بك الحفناوي، وإسماعيل بك الدروي، و عبدالخالق بك صفوت، وعبداللطيف بك شاكر، ومحمد بك أحمد، وحسين بك رأفت، وعبد الله الباز بك شعيب، وإسماعيل بك فخري وأحمد بك عيسي وعبد العزيز بك القاضي ومحمد بك سعيد وحسين بك أمين وإسماعيل بك فهمي و عبد الحميد بك عارف وإبراهيم بك حليم ومحمد بك عمر واللواءات عبد العزيز عبد الحي، وحسن خالد حمدي، و عبدالعزيز الأجهور، وزكريا عبدالفتاح، وإسماعيل مراد، والدكتور أحمد نجم الدين سر، والمستشار مصطفي حمد، ومحمود حلمي بيوم، واللواء أبو النصر مشال، ثم المستشار مصطفى حمد لمدة 8 سنوات، ثم محمد أبو النيل لمدة 4 سنوات، ثم المستشار الشافعي صالح 4 سنوات، والمهندس حسين الناظر 5 سنوات، والعميد نادر الزيات، والمستشار حسين عبده والدكتور حسن عبدالقادر، وآخرهم اللواء أحمد سليمان رئيس مجلس الإدارة الحالي.

أسوان

الظهور الأول

صعد فريق أسوان لأول مرة في تاريخه للدوري الممتاز موسم 1989/1990، في عهد المستشار مصطفى حمد رئيس النادي، وقاد الفريق في دوري الممتاز في أول ظهور له موسم 90/91، مشير عثمان المدرب القدير، ولكن لم يتمكن الفريق من البقاء وسط الكبار، وسرعان ما عاد للقسم الثاني بعدما احتل المركز الثامن والأخير برصيد 17 نقطة، ليهبط سريعًا.

عماد النحاس يعيد إحياء الفري

يعتبر عماد النحاس قائد النهضة الحديثة للفريق الأسواني والذي عاد على يد نجم الأهلي السابق إلى الممتاز بعد غياب استمر 11 عامًا حتى تمكن الفريق من الصعود في موسم 2014/2015 تحت قيادة عماد النحاس، ، ليظهر في الدوري الممتاز للمرة الثامنة في تاريخه .

رحيل النحاس والعودة للمظاليم

الظهور التاسع لأسوان كان في موسم 2016/2017 وبدأ الموسم مع عماد النحاس، ولكن لم يستمر النحاس بسبب تراجع النتائج وفضل الرحيل واستعانت الإدارة بمحمد عامر سعيًا لتكرار تجربة الماضي، ولكنه رحل عن الفريق وتمت إقالته وتم إسناد المهمة لأسامة عرابي الذي حاول إنقاذ الفريق من الهبوط، ولكن لم يتمكن وأنهى أسوان الموسم في المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة، وهبط رسميًا للقسم الثاني.

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مجدي عبد العاطي وعودة من جديد

شهد موسم 2018/2019 استفاقة للفريق الأسواني بعد قضاء موسمين في دوري القسم الثاني، ونجح الفريق تحت قيادة مجدي عبد العاطي، في تحقيق الصعود للدوري الممتاز للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما تصدر مجموعة الصعيد برصيد 52 نقطة.

وكانت الفترة من 1996 وحتى 1999 هي الأنجح لأسوان في الدوري المصري باستمراره في الممتاز ثلاثة مواسم متتالية احتل فيها المراكز التاسع والـ10 والـ13 على الترتيب.

وكانت أفضل المراكز التي احتلها أسوان هو التاسع وذلك في موسم 1996-1997 بينما أسوأها هو الـ18 في موسم 1990-1991 عندما كان الدوري يضم 18 فريقا.

