بعد ألكانتارا.. ليفربول يستهدف بديل محمد صلاح من وولفرهامبتون

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي ليفربول دخل في مفاوضات مع نظيره وولفرهامبتون من أجل التعاقد مع الجناح البرتغالي الشاب دييجو جوتا، ليكون بديل للثنائي محمد صلاح وساديو ماني في الفريق، وذلك قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وتم استبعاد اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا من تشكيل المدرب نونو إسبيريتو سانتو في الخسارة يوم الخميس في كأس الرابطة أمام ستوك سيتي لأسباب غير معلومة، حيث صرح المدرب ببساطة: "لم يكن متاحًا".

لكن أسباب غيابه ربما أصبحت أكثر وضوحًا بعد أن تبين أنه محط اهتمام بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحرص يورجن كلوب مدرب ليفربول على تعزيز خياراته الهجومية وكانوا يراقبون مهاجم واتفورد إسماعيلا سار.

ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، أن اللاعب الشاب ظهر كصفقة محتملة قد تكلف خزائن تالريدز مبلغ 35 مليون جنيه إسترليني، وذلك بعد ضم الاسباني تياجو ألكانتارا صانع ألعاب بايرن ميونخ اليوم مقابل 27 مليون إسترليني.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا 16 هدفًا في 67 مباراة في الدوري الإنجليزي منذ أن ساعد ولفرهامبتون على الصعود في موسم 2017-18 على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد.

وفي صفقة منفصلة، دخل ولفرهامبتون في محادثات مع ليفربول بشأن ضم المدافع الشاب كي جانا هوفر البالغ من العمر 18 عامًا ، والذي انضم إلى الريدز من أياكس في 2018.



