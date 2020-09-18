طالب يقتل صديق والده المتوفي بعد ضبطه فى وضع مخل مع والدته بالمنيا

قام طالب جامعي بمركز العدوة شمال المنيا بقتل موظف صديق والده المتوفي، حيث فوجيء به في وضع مخل مع والدته، وذلك عقب عودتة الي مسقط رأسه بالعدوة حيث كان يعمل بالقاهرة. تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، بمقتل موظف بمركز العدوة. وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة رئيس فرع البحث الجنائي شمال المنيا، والرائد محمد صلاح رئيس مباحث مركز العدوة لفحص البلاغ حيث تبين مقتل م.م 45 سنة موظف علي يد ح.م 21 سنة طالب جامعي ويعمل بالقاهرة وتبين أن سبب ارتكابة لجريمة القتل أنه كان يعمل بالقاهرة منذ 5سنوات بعد وفاه والدة وانه عقب عودتة الي منزلة فوجيء بصديق والده في وضع مخل مع والدتة فاسرع الي المطبخ واخذ سكين وطعن المجني عليه بقلبة طعنة نافذة اودت بحياتة علي الفور. وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى العدوة والقي القبض علي الطالب المتهم وتحرر محضر بالواقعة واخطرت اللنيابة لتولي التحقيق.



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