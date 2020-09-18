رمضان صبحى فى أول ظهور له بعد انتقاله إلى بيراميديز .. صورة

حالة كبيرة من الجدل اثارها اللاعب رمضان صبحي منذ انتقاله إلى فريق بيراميدز، وعدم الاستمرار مع النادي الأهلي، ، رمضان ظهر مؤخراً للمرة الأولي منذ اعلان انتقاله إلى بيراميدز في صورة جديدة نشرها عبر حسابه على موقع انستجرام، ويأتي هذا الظهور بعد يوم واحد من نشر شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى السابق وبيراميدز الحالى صورة له بصحبة رمضان صبحى لاعب بيراميدز على صفحته على انستجرام ومعه بعض من أصدقائه قائلا " الحساب تقل يا جماعة بعد الراحة التى حصل عليها الحارس الدولى فى الوقت الحالى قبل الإنضمام الرسمى للفريق السماوى.



رمضان صبحى

من ناحية أخري استقر مسئولو نادى بيراميدز، على انتظام رمضان صبحى جناح الفريق الكروى الأول الجديد، فى التدريبات الجماعية عقب عودته من الإجازة التى حصل عليها، واستغلها اللاعب للسفر إلى دبى، قبل الانتظام فى صفوف الفريق السماوى، لاسيما أن رمضان صبحى بعيدًا عن المشاركة فى المباريات وكذلك التدريبات منذ أن انتهت فترة إعارته للنادى الأهلى يوم 30 يونيو الماضى، وفضل اللاعب الانتقال لبيراميدز لخوض تجربة جديدة وعدم استكمال مسيرته مع الشياطين الحمر.

ومن المنتظر أن يعود رمضان صبحى إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة، على أن ينتظم فى التدريبات قرابة نهاية الشهر الجارى، فى إطار الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد، الذى سينطلق نهاية شهر فبراير المقبل.

وكان حسام الزناتى مدير لجنة المسابقات باتحاد الكرة، كشف أن الدورى الجديد للموسم المقبل قد ينطلق فى الـ10 أيام الأخيرة من شهر نوفمبر المقبل، ولم يتم تحديد موعد رسمى حتى الآن، ونفس الأمر للدورى الحالى والأقرب له الانتهاء بنهاية شهر أكتوبر وتحديدا أحد أيام 29 أو 30 أكتوبر



