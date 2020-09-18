ناخبون يصطفون للتصويت المبكر بمينيسوتا قبل زيارتين لترامب وبايدن

اصطف ناخبون في مينيسوتا للإدلاء بأصواتهم اليوم الجمعة قبل زيارتين انتخابيتين يقوم بهما للولاية الرئيس دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن بعد أن بدأ التصويت المبكر هناك وفي ثلاث ولايات أخرى قبل انتخابات الثالث من نوفمبر المقبل.

وأدلى نحو 44 ناخبا بأصواتهم في نصف الساعة الأول بعد فتح مركز الاقتراع الوحيد أبوابه في منيابوليس بالولاية التي خسرها ترامب بفارق ضئيل في الأصوات في عام 2016 لكنه استهدفها باعتبارها مكسبا ممكنا له هذه المرة.

وبدأ ناخبون في فرجينيا وساوث داكوتا ووايومنج الإدلاء المباشر بالأصوات اليوم. وقال بعض الناخبين في مينيسوتا إنهم تواقون إلى المشاركة المبكرة في العملية الانتخابية أو إلى تجنب الحشود المحتملة يوم الانتخابات.

وتسببت جائحة فيروس كورونا في تغيير التقاليد الانتخابية الأمريكية بعد أن حدت بشدة من جولات المرشحين الانتخابية كما أن من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في الاقتراع المبكر والاقتراع بالبريد في الوقت الذي يسعى فيه الأمريكيون للحد من تعرضهم للزحام الذي يمكن أن يتسبب في انتشار المرض.