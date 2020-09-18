الشحات يظهر في قائمة الأهلي أمام المقاصة..عودة ياسر إبراهيم ودخول حارس صاعد

أعلن الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق قائمة مباراة المقاصة المقرر لها الثامنة من مساء غداً ، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري ، وتضم القائمة 21 لاعباً ، هم: محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وحمدي فتحي، ومروان محسن، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، وأليو بادجي، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، ومحمود وحيد، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني.

وشهدت قائمة الاهلي لمباراة المقاصة دخول ياسر إبراهيم بعد تعافيه من فيروس كورونا الذى أبعده عن مباراة الإتحاد السكندري الأخيرة بالدوري التى أنتهت بالتعادل السلبي ، كما شهدت القائمة دخول حسين الشحات بعد تعافيه من جراحة "الفتاق" التى أجراها قبل عدة أسابيع كما دخل الحارس الصاعد حمزة علاء لتعويض غياب على لطفي الذى لم يتماثل بعد من فيروس كورونا.

من ناحية أخرى ، أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي ، سلبية تحليل الـ«رابيد تيست»، الذي أجراه ‏اللاعبون، استعدادًا لمواجهة المقاصة وأجرى الأهلي تحليل «رابيد تيست»، أمس، بعد تعديل البروتوكول الخاص بإجراء الفحوصات ‏والتحاليل الطبية للكشف عن فيروس كورونا قبل المباريات الرسمية في مسابقة الدوري الممتاز ، ويتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد 72 نقطة قبل مواجهة المقاصة غدًا.



