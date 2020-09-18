الشحات يظهر في قائمة الأهلي أمام المقاصة..عودة ياسر إبراهيم ودخول حارس صاعد

أعلن الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق قائمة مباراة المقاصة المقرر لها الثامنة من مساء غداً ، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري ، وتضم القائمة 21 لاعباً ، هم: محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وحمدي فتحي، ومروان محسن، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، وأليو بادجي، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، ومحمود وحيد، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني.
وشهدت قائمة الاهلي لمباراة المقاصة دخول ياسر إبراهيم بعد تعافيه من فيروس كورونا الذى أبعده عن مباراة الإتحاد السكندري الأخيرة بالدوري التى أنتهت بالتعادل السلبي ، كما شهدت القائمة دخول حسين الشحات بعد تعافيه من جراحة "الفتاق" التى أجراها قبل عدة أسابيع كما دخل الحارس الصاعد حمزة علاء لتعويض غياب على لطفي الذى لم يتماثل بعد من فيروس كورونا.
من ناحية أخرى ، أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي ، سلبية تحليل الـ«رابيد تيست»، الذي أجراه اللاعبون، استعدادًا لمواجهة المقاصة وأجرى الأهلي تحليل «رابيد تيست»، أمس، بعد تعديل البروتوكول الخاص بإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية للكشف عن فيروس كورونا قبل المباريات الرسمية في مسابقة الدوري الممتاز ، ويتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد 72 نقطة قبل مواجهة المقاصة غدًا.
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