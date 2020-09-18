العثور على جثة مسن داخل شقته فى حلوان

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، على جثة مسن داخل شقته بمنطقة عرب غنيم فى مدينة حلوان، وتم نقل الجثة للمستشفى وحرر محضر بالواقعة. تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جارهم "أ.م"، 60 سنة، متوفى داخل شقته بشارع الوسط، بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة. وبالفحص تبين العثور على جثة رجل مسن، يرتدى ملابسه بالكامل ولا يوجد بها أى إصابات.
تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة. واستمع رجال المباحث لأقوال الجيران الذين أكدوا أن الضحية يقيم بمفرده داخل الشقة منذ فترة زمنية، وبتوقيع الكشف الطبى المبدئي على الجثة بواسطة مفتش الصحة تبين أن الوفاة نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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