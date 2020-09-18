ضربة البداية.. بايرن ميونخ يهاجم شالكه بالثلاثي الناري في البوندسليجا

أعلن هانز فليك المدير الفنى لـ بايرن ميونخ، تشكيل البافارى لمواجهة نظيره شالكه فى الثامنة والنصف من مساء اليوم الجمعة على ملعب "آليانز آرينا" فى افتتاح مباريات الموسم الجديد 2020-2021، من الدورى الألمانى "البوندزليجا".

ويدخل البايرن منافسات الموسم الجديد من البوندزليجا بروح معنوية عالية تحت قيادة المدير الفنى هانز فليك، بعد التتويج الموسم الماضى بالثلاثية التاريخية (دورى وكأس ودورى أبطال أوروبا)، للمرة الثانية فى تاريخه بعد موسم 2012-2013 تحت قيادة المدرب الأسطورى يوب هاينكس.

أما فريق شالكه يقيادة مديره الفنى ديفيد فاجنر فيسعى لبداية صفحة جديدة مع جماهيره فى الموسم الجديد، بعد أن أنهى الموسم الماضى محتلا المركز الثانى عشر، وسيغيب عن المشاركة فى إحدى البطولتين الأوروبيتين للمرة الأولى منذ سنوات عديدة.

وأعلنت السلطات المحلية فى إقليم بافاريا، إقامة المباراة الافتتاحية للموسم الجديد 2020-2021 للدورى الألمانى "البوندزليجا"، والتى تقام بين بايرن ميونخ وشالكه، اليوم الجمعة بدون حضور جماهيرى.

وأوضحت السلطات إلى أن ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الإقليم هو السبب رئيسى وراء عدم السماح بحضور الـ 7500 مشجعا الذى كان تم الاتفاق على حضورهم.

البايرن ضد شالكه



بايرن ميونخ



تشكيل بايرن

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: بافارد - شوله - بواتينج - لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: جوريتسكا - كيميتش - ليروى سانى

خط الهجوم: مولر - جنابرى - ليفاندوفسكى



