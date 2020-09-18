براد بيت وجينيفر أنيستون يلتقيان لأول مرة منذ 19 سنة.. صور

اجتمع براد بيت وجنيفر أنيستون مجددًا على الشاشة لأول مرة منذ عقود أمس الخميس للقراءة علي الطاولة لمشاهد فيلم 1982 Fast Times At Ridgemont High، حيث لعب الممثل البالغ من العمر 56 عامًا دور براد هاميلتون، الذى لعبه فى الأصل القاضى رينهولد ، بينما لعبت زوجته السابقة جينيفر 51 عامًا ، دور ملكة الجنس 'ليندا باريت.



براد بيت وجينيفر انيستون لاول مرة من 19 سنة



براد بيت وجينيفر انيستون لاول مرة من 19 سنة



براد بيت وجينيفر انيستون لاول مرة من 19 سنة



براد بيت وجينيفر انيستون لاول مرة من 19 سنة (4)



براد بيت وجينيفر انيستون لاول مرة من 19 سنة



براد بيت وجينيفر انيستون لاول مرة من 19 سنة

شارك الزوجان السابقان الشاشة معًا خلال قراءة أحداث من خلال مشهد وصول براد إلى حفلة بلياردو استضافتها أخته الصغرى ستايسي هاميلتون ، والتي لعبت دورها الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار جوليا روبرتس ، 52 عامًا.

ويعتبر لقاء براد بيت وجيينفر انيستون اول لقاء فني لهم بعد 19 سنة من الانفصال، عبر منصتي «فيس بوك» و«تيك توك» لقراءة حية لفيلم كوميدي رومانسي وكان آخر ظهور لبراد بيت أمام زوجته السابقة جنيفر أنيستون عندما حل ضيفاً بمشهد في المسلسل الشهير «فريندز».

وظهر الثنائي من خلال الحسابات الرسمية لمؤسسة «بنس كور» هذا الأسبوع لقراءة حية مشتركة للفيلم الكوميدي الرومانسي « -"​Fast Times At Ridgemont High​" من بطولة الممثل الأمريكي شون بين، والذي تم عرضه أول مرة عام 1982 .

وكانت جنيفر انيستون تزوجت براد بيت عن حب عام 2000 لكنه حين صوّر فيلم: Mr & Mrs Smith إلى جانب أنجلينا جولي، ونشأت علاقة قوية بينهما وبدآ في التخطيط لحياتهما المستقبلية، تم الإنفصال عن زوجته جينيفر عام 2005 .

