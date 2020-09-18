إسرائيل تسجل 5238 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الجمعة، أنها سجلت 5238 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تم الإبلاغ عن 577 حالة خطيرة، وذكرت الوزارة في بيانها الذي أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة لتظل حصيلة الوفيات 1169 حالة.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية الأحد الماضى، على فرض إغلاق شامل يبدأ من اليوم الجمعة ويستمر 3 أسابيع في محاولة للحد من تسارع وتيرة انتشار فيروس كورونا.

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